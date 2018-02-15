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Новые назначения в акимате СКО

 

Руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области назначен Мурат Екпинович Аблаев.

Руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области назначен Владимир Николаевич Балахонцев.

15 февраля 2018, 11:43
Источник, интернет-ресурс: Северо-Казахстанского областного акимата

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