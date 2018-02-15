В Алматы сбили двоих пешеходов

ДТП с участием двух пешеходов произошло в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наезд на пешеходов произошел по улице Утеген батыра. В северном направлении в неположенном месте через дорогу перебегали два пешехода, в этот момент водитель Toyota Prado не успевает среагировать и сбивает их. Оба в тяжелом состоянии госпитализированы. По некоторым данным, пешеходы якобы были в нетрезвом состоянии. В обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

Альберт Ахметов

Фото inform.kz