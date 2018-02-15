Окончательно решить вопрос с криптовалютами призвали депутаты

В Казахстане правовая база, регулирующая оборот криптовалют, на сегодняшний день отсутствует.

О необходимости принятия решения по регулированию или запрету использования криптовалюты с установлением соответствующей ответственности заявили депутаты Сената, передает Zakon.kz.

Депутат Сената Даулет Куставлетов напомнил, что в различных государствах подход к криптовалютам неоднозначный. Отдельные из них признают операции с криптовалютой, включая банковский сектор (Белоруссия легализует майнинг и криптовалюты, Саудовская Аравия готовит закон о регулировании криптовалют), в других же оборот криптовалюты, наоборот, ограничен (Индия и Китай планирует запретить их использование).

В Казахстане правовая база, регулирующая оборот криптовалют, на сегодняшний день отсутствует, а криптовалюта официально не признается денежной единицей.

"В настоящее время интерес к использованию криптовалюты наблюдается в основном в качестве средства инвестирования и получения быстрого высокого дохода. Имеются случаи использования гражданами Казахстана криптовалют для осуществления гражданско-правовых сделок (купля-продажа недвижимости, автомашин, кафе и т.д.). Необходимо отметить, что криптовалюты не обеспечены реальными активами, не имеют реальной стоимости и не влекут обязательств каких-либо лиц по возврату денег, соответственно отсутствуют гарантии сохранности вложенных инвестиций", - сообщил Куставлетов.

По его словам, неконтролируемое использование криптовалюты может повлечь ряд негативных социально-экономических и правовых последствий.

"Учитывая трансграничный характер, криптовалюта может использоваться для операций с объектами, оборот которых запрещен либо ограничен (оружие, наркотики, лекарственные препараты и т.д.), в силу чего представляет потенциальную опасность для роста латентной преступности. Неопределенный объем национальной валюты может вовлекаться в теневой оборот. Формирующийся оборот криптовалюты имеет признаки коммерческой деятельности, но в силу отсутствия регулирования, не вовлекается в бюджетный и налоговый сектор финансовой системы страны. Отсутствие законодательных государственных гарантий по защите имущественных прав и свобод граждан при совершении нерегулируемых (незапрещенных) сделок", - перечислил депутат.

Депутат заявил, что указанные обстоятельства могут иметь потенциальную угрозу для национальной безопасности, финансовой системы страны, обеспечения правопорядка и вызвать непрогнозируемую реакцию социальных групп при обрушении или ином непредсказуемом поведении рынка криптовалют, рост мошенничества.

"В 2017 году Комитетом национальной безопасности возбуждено уголовное дело по факту выявленной сети "подпольного майнинга" с использованием вычислительных ресурсов органов государственных доходов Республики Казахстан. Вместе с тем, практика применения уголовного законодательства показала наличие пробелов в части квалификации преступных деяний, связанных с неправомерным использованием объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры против интересов или без согласия их владельца или собственника", - сообщил Куставлентов.

Он отметил необходимость ввода дополнительного квалифицирующего признака противоправных деяний, связанных с неправомерным использованием объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры против интересов и без согласия их владельцев или собственников.

"Одновременно отмечаем о необходимости первоочередного принятия решения по регулированию или запрету использования криптовалюты с установлением соответствующей ответственности в законодательстве Республики Казахстан. Учитывая вышеизложенное и принимая важность поднятой проблемы, предлагаем Правительству и Национальному Банку рассмотреть вопрос реализации данной инициативы в рамках текущей законодательной деятельности", - заключил он.

Фото: rg.ru.