Аким Павлодарской области отчитался перед общественным советом

Основной вклад в развитие экономики по-прежнему вносит промышленность, рост в этом секторе составил 5,1%.

Булат Бакауов рассказал, в решении каких проблем общественники помогли властям, и пообещал полностью закрыть вопрос благоустройства внутриквартальных территорий уже в 2018 году, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Свой доклад глава региона начал с достижений в экономике, рост которой составил 5,4%. Как оказалось, это самый высокий показатель, начиная с 2011 года.

- Основной вклад в развитие экономики по-прежнему вносит промышленность, рост в этом секторе составил 5,1%, - заявил аким. - Все базовые предприятия области стабильно работают и по итогам года увеличили объемы производства. В рамках индустриализации 4.0 крупные предприятия проводят технологическое перевооружение действующих производств.

Говоря об агропромышленном комплексе Павлодарской области, Булат Бакауов отметил, что в каждом районе актуальным остается создание молочно-товарных ферм в каждом районе. По словам главы региона, практически во всех населенных пунктах должны функционировать пункты приема молока.

- В прошлом году я ставил вопрос по увеличению закупочной цены на молоко от населения, которая составляла всего от 50 до 65 тенге, - отметил выступающий. - Благодаря членам общественного совета, которые также поддержали данный вопрос, закуп у населения теперь производится по цене не ниже 70 тенге за литр.

В 2017 году в регионе было сделано немало и в вопросах благоустройства. В период ремонтной кампании подрядчики привели в порядок сразу 180 дворов.

- В этом году тему благоустройства внутриквартальных территорий мы закроем полностью, - заверил Булат Бакауов. - Для этого предусмотрено более 2,8 миллиарда тенге.

По итогам встречи члены общественного совета Павлодарской области положительно оценили работу Булата Бакауова в 2017 году.

Фото Валерия Бугаева