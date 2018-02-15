Главные фотографы мира лишили людей надежды на лучшее

В апреле жюри самой ожидаемой фотопремии мира, World Press Photo, объявит победителей, однако организаторы конкурса решили подогреть интерес к мероприятию уже сейчас и опубликовали список главных претендентов на самый желаемый приз для фотографов.

Судьям придется нелегко, на конкурсе представлены мощные работы, авторы которых уже завоевали международное признание.

Каждая работа — законченное произведение, жаль только, не подчиняющееся законам гуманизма и не гарантирующее счастливый конец. «Лента.ру» представляет самые яркие работы номинантов.

Мирные жители, выжившие после битвы за иракский город Мосул, где на протяжении года коалиционные силы сражались против наступления ИГ*. Люди выстроились за помощью в одном из районов города.

Фотографии ирландского фотографа Ивора Прикетта, задокументировавшего жуткие будни воюющего Мосула, номинированы сразу в нескольких категориях.

Работа российского фотографа Татьяны Виноградовой посвящена секс-работницам Санкт-Петербурга. Виноградова снимала их в собственных квартирах.

Прохожая пытается успокоить женщину, пострадавшую от наезда машины на пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне. Под колесами автомобиля, управляемого террористом Халидом Масудом, погибли пять человек.

Протесты в столице Венесуэлы, Каракасе, против президента страны Николаса Мадуро переросли в ожесточенные столкновения. На фото — 28-летний протестующий бежит от местного ОМОНа.

В начале июля после нескольких месяцев боевых действий иракское правительство объявило, что город Мосул полностью освобожден от террористов. Однако в разных районах города конфликт продолжался. Во время битвы за Мосул были убиты тысячи мирных жителей, а крупные районы города превратились в руины.

Еще одна работа Прикетта номинирована в категории «Фотография года». Солдат иракского спецназа заботится о мальчике, вывезенном из последнего района старой части Мосула, контролируемого террористами.

14-летняя нигерийка Айша была похищена радикальной исламистской организацией Боко Харам (теперь — «Западноафриканская провинция ИГ»). Айше была уготовлена миссия бомбардировщицы-самоубийцы, но ей удалось спастись бегством.

В Камеруне девочек в возрасте от восьми до 12 лет гладят по груди, будучи убежденными в том, что это замедляет ее созревание, а значит предотвратит домогательства и изнасилования.

Автор серии несколько недель провел в разных американских штатах, чтобы показать, как, кого и за что там ненавидят. Серия сделана после трагических событий в Шарлоттсвилле.

58 человек были убиты и более 500 ранены в результате бойни, развязанной Стивеном Паддоком в Лас-Вегасе. Погибшие и пострадавшие были зрителями фестиваля кантри-музыки Harve Country Harvest.

Лысый орел пирует в мусорном контейнере супермаркета на Аляске.

Люди производят больше отходов, чем когда-либо прежде. Автор серии фотографий сравнил, как системой отходов управляют в Джакарте, Токио, Лагосе, Нью-Йорке, Сан-Паулу и Амстердаме.

Девушки на фото страдают синдромом депортации, встречающимся в Швеции. Ему подвержены дети беженцев из Южной Европы и Ближнего Востока после того, как чиновники отказывают им в предоставлении вида на жительство. У подростков, привыкших к благополучной жизни в Швеции, случается расстройство, вызванное нежеланием возвращаться в страну, откуда бежали их родители.

Ханна и Алена — сестры, живущие в богом забытой деревеньке Меркенбрехтс, изолированной сельской местности в Австрии, между Веной и Чешской Республикой. Фотосерия повествует о том, как сестры из года в год, с 2012-го по 2017-й, проводят летние деньки.

После долгих лет хаоса, беззакония, коррупции, неприкрытого незаконного оборота наркотиков многие уставшие от этих проблем латиноамериканцы полны решимости восстать против беспредела. Проект передает страх, гнев и бессилие жертв ежедневного террора уличных банд, убийств и воровства, а также рассматривает новые тенденции в развитии наркобизнеса в Колумбии.

Друг Филандо Кастильи, убитого полицейским Джеронимо Янезом в Миннесоте, после того, как Янезу вынесли оправдательный приговор.

Ужесточение так называемого балканского маршрута в Европейском союзе привело к тому, что тысячи беженцев начали скитаться по Сербии в поисках новой жизни в Европе. Многие зимовали на заброшенных складах за главным железнодорожным вокзалом Белграда.

Доктор показывает пациентке Оливии Томас влагалище, обретенное ею в результате операции по перемене пола в больнице в Чонбури, недалеко от столицы Таиланда.

Женщины архипелага Занзибар редко умеют плавать. Местные культурные и религиозные убеждения не позволяют им войти в воду в одном купальнике. В рамках проекта Панье девочки и женщины учатся плаванию в закрытых купальных костюмах.

Фотография колонии пингвинов, запечатленных на африканском острове Галифакс в конце 1890-х годов. Снимок резко контрастирует с нынешней ситуацией на Галифаксе. Когда-то на острове проживали более 100 тысяч пингвинов.

Молодой белый носорог с перевязанными глазами ожидает, когда его выпустят в дикую природу. Его вывезли в Ботсвану из Южной Африки, чтобы спасти от браконьеров.

Стремительно растущие доходы в Китае привели к изменению рациона китайцев. Вырос спрос на мясо и молочные продукты.

Работа посвящена обезлесению долины Амазонки в Бразилии. В 2016 году после отказа от основных пиков в 1995 и 2004 годах темпы обезлесения в Амазонии резко возросли.

«Пищевая долина» — так называется кластер в Нидерландах, тестирующий технологии, призванные преодолеть кризис продовольствия на земном шаре. Сельскохозяйственные инновации уже позволили уменьшить зависимость основных культур от воды, пестицидов и антибиотиков.

В последние годы японская макака, наиболее известная как снежная обезьяна, стала привыкать к людям. В городах макак все больше приручают, чтобы использовать для развлечений.

Осиротевшие и заброшенные слонята реабилитируются и возвращаются в дикую природу. Северная Кения.

Участники «Марафона песков» (Marathon de Sables) в пустыне Сахаре.

Индонезия, остров Сумбава. Дети-жокеи в возрасте 5-10 лет участвуют в лихих скачках — без защитной амуниции и с минимальным снаряжением.

Дети играют в долине реки Омо. Долина Омо включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В регионе проживает около 200 тысяч жителей самых разных этнических групп. В то же время эта область представляет чрезвычайно хрупкую природную среду. Пагубное влияние на экосистему оказывает возведенная тут плотина Gibe III.

Игроки двух английских команд в Дербишире борются за мяч во время соревнований, приуроченных к Масленице. Состязания проходят в рамках народных гуляний, в которых участвует весь город.

Народ рохинжда бежит из Мьянмы от этнических чисток. В 2017 году более полмиллиона представителей этой этнической группы покинули страну из-за массового насилия в их отношении. Беженцев принял соседний Бангладеш. Нынешний режим Мьянмы пытается вытеснить рохинджа в соседние государства. Правительство страны отрицает массовые гонения, настаивая на том, что борется только с террористами, устраивающими нападения на местных силовиков.

Тела рохинжда, погибших во время побега из страны. Они бежали по воде, их лодка опрокинулась в восьми километрах от побережья Бангладеш. В ней находилось около ста человек, 17 из них выжили, все остальные утонули.

Гонимые рохинджа наблюдают за тем, как горят их дома.

В ходе протестов против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе загорелся демонстрант. Рядом с ним взорвался бензобак полицейского мотоцикла.