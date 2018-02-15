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Узбекистан и турецкое бюро Интерпола усилили поиск боевиков из Сирии

15 февраля 2018, 12:40

В их розыске и поимке нужно объединить усилия.

МВД Узбекистана и делегация турецкого национального бюро Интерпола обсудили вопросы активизации сотрудничества в поиске боевиков, воевавших на стороне международных террористических организаций в Сирии и Ираке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным пресс-службы, в управлении международного сотрудничества МВД Республики Узбекистан состоялась встреча с турецкой делегацией во главе с начальником турецкого национального бюро Интерпола Лутфи Чичеком. Стороны обсудили вопросы установления личности и объявления в розыск боевиков, воевавших и воюющих на стороне международных террористических организаций в Сирии и Ираке.

"В их розыске и поимке нужно объединить усилия, возможности, на постоянной основе обмениваясь конфиденциальной информацией, проводить совместные мероприятия антитеррористического характера", — говорится в сообщении МВД. По данным министерства, приоритетом такого сотрудничества является поиск боевиков, в частности, выходцев из Узбекистана, до их возвращения на родину.

В министерстве считают, что, несмотря на успешные спецоперации с участием ВКС России и коалиционных сил по ликвидации террористов на Ближнем Востоке, части боевиков удалось перебраться в другие страны.

"Учитывая то негативное обстоятельство, что такие проявления транснациональной преступности, как международный терроризм и религиозный экстремизм, имеют четко прослеживаемую тенденцию к все более и более широкому распространению, необходимо усилить взаимодействие силовых структур Турции и Узбекистана, поставить сотрудничество на более высокий и качественный уровень", — добавили в МВД.

Фото: © AP Photo / Burhan Ozbilici


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