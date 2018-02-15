Как встать на электронную очередь дошкольных учреждений Алматы
Вниманию родителей, дети которых состоят в электронной очереди в дошкольные учреждения города Алматы.
В управлении образования Алматы предоставили информацию по постановке на очередь и выдаче направления в детские сады, сообщает Zakon.kz.
По информации управления, с февраля 2018 года введен новый государственный стандарт "Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 7 лет) для направления в детские дошкольные организации" и методические рекомендации по автоматизации процесса формирования и функционирования очереди и выдачи направлений в детские дошкольные организации. В связи с этим каждому родителю необходимо получить электронную цифровую подпись (ЭЦП).
Как ранее оказывалась услуга:
1. Очередь была в определенный детский сад;
2. Все категории льгот получали направление вне очереди;
3. При изменении данных в заявлении (изменении категории) заявитель снимался с очереди и вставал заново в очередь с указанием льготы;
4. При получении направления в частные дошкольные организации где размещен государственный образовательный заказ за заявителем сохраняется очередь в государственный детский сад.
5. У заявителя не было возможности самостоятельно изменить данные в заявлении (категория, контактные данные), снять ребенка с очереди
6. Отсутствовала функция подтверждения заинтересованности в получении направления в дошкольную организацию.
Как сейчас:
По государственной услуге «Постановка на очередь и выдача направлений» были внесены изменения согласно новому Стандарту.
Система (open-almaty.kz) предоставляет заявителям возможность подать заявление на постановку в очередь, изменять уже поданное заявление (редактировать контактные данные), отзывать заявление из очереди (снятие с очереди), получать направление на зачисление в государственную или частную дошкольную организацию указывать заинтересованность в получении направления.
На данный момент очередь на получение направления в детский сад формируется в единую городскую очередь в разрезе по году рождения ребенка, указанному в заявлении родителей (очереди в определенный детский сад нет).
Заявления родителей, чьи дети рождены в ноябре и декабре месяцах помещаются в очередь с годом рождения, следующим за тем, в котором родился ребенок. Заявления в очередях располагаются в порядке приоритета по дате постановки на очередь.
В системе льготные категории делятся на два типа:
1. Внеочередники (дети военнослужащих). Заявители с данной льготной категорией получают направления вне очереди при наличии вакантных мест в ДО
2. Первоочередники (дети, законные представители которых являются инвалидами, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты, дети из многодетных семей, дети с особыми образовательными потребностями). Данные категории льгот получают направления в соотношение «один к трем». (Один заявитель льготной категории и три заявителя на общих основаниях)
Для получения направления:
1. Когда очередь подойдет, на указанные электронную почту и номер телефона придет уведомление о подошедшей очереди. В случае, если родитель не выберет детский сад и не получит направление согласно регламентному времени (с 9:00- 20:00), данное место будет доступно всем очередникам, согласно году группы (при этом данный заявитель, не выбравший детский сад остается в очереди);
2. При получении направления в дошкольную организацию ребенок автоматически снимается с очереди, (при этом заявитель имеет возможность подать заявление на постановку в очередь, если он уже зачислен и посещает дошкольную организацию);
3. Если родитель в течении 5-ти рабочих дней после получения направления не прибудет в детский сад, направление будет автоматически аннулировано и ребенок будет направлен в стоп-лист на срок 10 рабочих дней. На время нахождения заявления в стоп-листе возможность получения направления будет заблокирована.
Если заявитель просрочит срок действия выданного направления 2 раза, то ребенок будет автоматически снят с очереди;
4. Получение направления в частный детский сад по государственному заказу доступно в случае:
- если возраст ребенка 3 года и старше;
- если ребенок стоит в очереди;
- имеются свободные места в детском саду.
При получении направления в частный детский сад по государственному заказу номер очереди не имеет значения. Однако родителям необходимо иметь в виду, что при получении направления в частный детский сад по государственному образовательному заказу, ребенок автоматически будет снят с очереди.
При возникновении вопросов, родителей просят обращаться в Службу поддержки по телефонам: 317 75 99, +7 771 030 17 48, 262 21 15, sp.ddoalmaty@gmail.com.
Фото: kchr.ru.
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