Депутат задался вопросом, как будут создавать систему мониторинга окружающей среды

Несвоевременное уведомление населения, государственных органов об опасных и стихийных метеорологических явлениях, угрозах паводка или наводнений чревато огромными как человеческими, так и экономическими потерями.

Депутат Сената Дархан Калетаев обратился с депутатским запросом к премьер-министру РК, сообщает Zakon.kz.

"Гидрометеорологическая (метеорологическая) деятельность одна из важных составляющих в деле обеспечения безопасности жизнедеятельности и благополучия населения страны. Авиация, сельское хозяйство, автомобильный и морской транспорт, предупреждение чрезвычайных ситуаций, водообеспечение и другие сферы деятельности в той или иной мере зависят от погоды, а значит нуждаются в своевременной и достоверной информации", - сказал Дархан Калетаев.

Как известно, несвоевременное уведомление населения, государственных органов об опасных и стихийных метеорологических явлениях, угрозах паводка или наводнений чревато огромными как человеческими, так и экономическими потерями.

Как отметил депутат, что в интересах обороны (действий Вооруженных сил), гидрометеорологическое обеспечение является составной частью мероприятий обеспечения оперативной и боевой подготовки. Оно организуется и осуществляется в целях оценки и учета воздействия метеорологических и гидрофизических условий при планировании и ведении военных действий, для более эффективного применения вооружения и техники, обеспечения безопасности полетов авиации, проведения мероприятий по защите личного состава.

Согласно нормам Экологического кодекса, Национальная гидрометеорологическая служба, в лице РГП «Казгидромет» Министерства энергетики РК, обеспечивает ведение мониторинга состояния окружающей среды, метеорологического и гидрологического мониторинга с использованием государственной наблюдательной сети. Также кодексом установлено, что деятельность предприятия относится к государственной монополии.

Вместе с тем, другие центральные государственные органы, их подведомственные организации, каждый в пределах своей компетенции, а также отдельные хозяйствующие субъекты (природопользователи), осуществляют деятельность по гидрометеорологическому (метеорологическому) обеспечению с использованием собственных сетей станций, гидропостов и систем наблюдений. Но при этом, также используют в своей работе и прогнозы РГП «Казгидромет».

"Государственные организации, осуществляющие гидрометеорологические (метеорологические) наблюдения, и их действующие мониторинговые системы, разобщены методологически, технологически и организационно, так как имеют разное ведомственное подчинение. Из-за отсутствия общей координации деятельности у действующих систем мониторинга отмечается недостаточный уровень автоматизации и к тому же они не интегрированы между собой. На лицо ситуация, когда недостаточное межотраслевое и межведомственное взаимодействие затрудняет оперативное получение гидрометеорологической (метеорологической) информации и в целом не позволяет реализовать потенциал достоверности прогнозирования, в целях принятия более эффективных управленческих решений, в том числе в интересах обороны и безопасности государства", - сказал он.

К примеру, вопрос гидрометеорологического обеспечения Вооруженных Сил РК закреплен законодательно. Вместе с тем, РГП «Казгидромет» только после вступления в законную силу решения суда начало предоставлять свои услуги Министерству обороны на безвозмездной основе. Между тем, в соответствии с действующими нормами Экологического кодекса РК в республике должна функционировать Единая государственная система мониторинга окружающей среды и природных ресурсов (далее – ЕГСМ ОСиПР), как многоцелевая информационная система, включающая наблюдение за состоянием окружающей среды и природных ресурсов, а также анализ данных об их фактическом состоянии. Законодательно организация ЕГСМ ОСиПР возложена на уполномоченный орган в области охраны окружающей среды (Министерство энергетики РК) совместно со специально уполномоченными государственными органами.

Информационное обеспечение вышеназванной государственной системы должно основываться на передаваемых в сводный банк данных результатов государственного мониторинга окружающей среды и природных ресурсов, выполняемого специально уполномоченными государственными органами, а именно их подведомственными предприятиями и учреждениями.

Также Экологическим кодексом установлено, что система программных средств должна позволять осуществлять накопление, обработку и хранение информации на единой методической основе, обеспечивая обмен информацией между различными уровнями, а также банками данных систем и подсистем ЕГСМ ОСиПР. При этом, обмен информацией в рамках государственной системы должен осуществляться на безвозмездной основе, порядок которого должен регулироваться подзаконным актом.

"Однако на деле организация и функционирование вышеназванной Единой государственной системы мониторинга, призванной аккумулировать полную и достоверную информацию и комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды и природных ресурсов, для принятия управленческих и хозяйственных решений, до сих пор не наблюдается", - подытожил депутат.

Он полагает, что вышеназванные проблемы и их решение коррелируются с задачами, поставленными в Послании Главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», а также с рядом мер по реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан».

Депутат, просит рассмотреть вопрос создания единой электронной платформы (информационной системы) в целях обеспечения всех заинтересованных государственных органов гидрометеорологической (метеорологической) информацией.

При этом, он считает, что при её создании необходимо:

- обеспечить информационное сопряжение с национальной системой космического мониторинга (использование информации казахстанских станций приема данных с метеорологических спутников Земли);

- законодательно определить уполномоченный орган осуществляющий руководство и координацию деятельности;

- утвердить порядок предоставления и размещения информации, а также определить порядок доступа и пользования единой электронной платформой;

- выработать перечень, формы и сроки безвозмездного обмена гидрометеорологической информацией между специальными уполномоченными государственными органами;

- согласовать и утвердить единые технические требования к предоставляемой информации (на основе единых научно-методических и метрологических основ измерений, а также единых технологических подходов к сбору, накоплению и обработке получаемых данных);

- сформировать реестр наблюдательных пунктов (станций, постов, центров), находящихся как в государственной, так и в частной собственности, (вовлеченных в системы обеспечения безопасности транспортных процессов и жизнедеятельности населения на территории Республики Казахстан), данные которых востребованы и могут быть использованы в рамках создаваемой единой электронной платформы.

Фото: kazhydromet.kz