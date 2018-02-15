Внешний долг РК увеличился за последние 10 лет

Внешний долг Казахстана за последние 10 лет увеличился на 74,6 млрд долларов США, составив 168,9 млр. долларов по состоянию на 1 октября 2017 года. Об этом сообщили в Национальном банке РК, передает Zakon.kz.

Рост внешнего долга произошел за счет увеличения межфирменной задолженности (+76,7 млрд. долл. США), связанного, в основном, с реализацией нефтегазовых проектов филиалами иностранных компаний на территории страны. Также наблюдалось увеличение внешнего долга нефинансового сектора экономики (+26,2 млрд. долл. США) и Правительства (+10,8 млрд. долл. США), в связи с выпуском еврооблигаций и привлечением кредитов и займов.

Внешние обязательства Национального банка практически не изменились, составляя в среднем 0,6% от объема внешнего долга страны.

Внешняя задолженность финансового сектора сократилась на 39,1 млрд. долл. США, в основном, за счет уменьшения задолженности банковского сектора по кредитам и займам на 37,4 млрд. долл. США. Данное сокращение произошло, в том числе, благодаря действию механизма минимальных резервных требований, пруденциальных нормативов, правилу достаточной капитализации.

Изменения в структуре внешнего долга за 10 лет

В соответствии с законодательством к компетенции Национального банка относится формирование статистики внешнего долга страны и участие в регулировании внешнего долга финансовых организаций.

Регулирование объема внешнего долга «Других секторов» экономики, включая межфирменную задолженность, возможно исключительно косвенными мерами, так как гражданским законодательством Казахстана предусмотрена свобода принятия решений, в том числе, при осуществлении резидентами предпринимательской деятельности.