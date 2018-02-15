Депутат попросил увеличить количество РОВД в Акмолинской области

Сенатор Серик Джаксыбеков обратился к главе Правительства с просьбой рассмотреть вопрос увеличения РОВД в Акмолинской области, передает корреспондент Zakon.kz.

«Прошу вас дать поручения заинтересованным госорганам с выездом на место, рассмотреть вопрос реорганизации Бурабайского и Целиноградского РОВД ДВД Акмолинской области, в Управления внутренних дел, с доведением их штатной численности до норм положенности», - сказал депутат, обращаясь с депутатским запросом к премьер-министру страны на пленарном заседании Сената.

С. Джаксыбеков сообщил, что в Целиноградском районе Акмолинской области при незначительном росте населения по официальной статистике с 41,5 до 69,5 тысяч человек, фактически проживает около 170 тысяч человек, по данным ДВД области.

«В связи с этим произошел рост количества зарегистрированных преступлений, увеличилась нагрузка на сотрудников полиции, в том числе на оперативно-следственный состав. Из-за малочисленности личного состава, состояние расследования уголовных дел находится на критическом уровне, неоперативно принимаются меры на жалобы и обращения граждан. Есть сложности в жилищно-земельных отношениях в районе, все это может привести к очагу социальной напряженности», - пояснила парламентарий.

По словам сенатора, учитывая интенсивное развитие пристоличного региона, миграцию населения из других регионов республики, возникает необходимость в создании дополнительных поселковых отделений полиции.

«Штатная численность Целиноградского РОВД составляет 157 единиц. В соответствии с утвержденными нормативами нагрузки в РОВД необходимо ввести дополнительно 245 единиц. Аналогичная ситуация наблюдается по Бурабайскому району. Ежегодно Щучинско-Боровскую курортную зону посещают свыше одного миллиона туристов, проводятся государственные мероприятия республиканского и международного уровня, охранные мероприятия, связанные с прибытием глав государств и так далее», - заметил он.

Кроме того, как добавил сенатор, в связи с нахождением на территории курортной зоны казино и большого количества развлекательных заведений, значительно возросли риски увеличения преступлении криминогенного характера.

«В связи с чем, на постоянной основе на территорию Щучинско-Боровской курортной зоны командируются сотрудники аппарата Департамента и из других регионов области, что влечет за собой увеличение командировочных расходов, отвлечение автотранспорта других подразделений. В настоящее время штатная численность Бурабайского РОВД составляет 259 единиц. В соответствие с утвержденными нормативами нагрузки, в РОВД необходимо ввести дополнительно 145 единиц», - указал С. Джаксыбеков.

По его данным, в целом за 10 лет в этих регионах произошел значительный рост зарегистрированных преступлении.

«Так, по итогам 2007 года в Целиноградском РОВД зарегистрировано 226 преступлений, по итогам 2017 года - 1301 или в 6 раз. По Бурабайскому РОВД 708 и 1125 соответственно. При этом в Целиноградском районе имеется новое типовое здание РОВД, а в рамках реализации Программы развития Щучинско-Боровской курортной зоны завершается строительство зданий ОВД Бурабайского района. Данные объекты позволяют разместить весь личный состав этих РОВД, включая дополнительную численность», - заключил депутат.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: Костанай ТВ