Аким ЮКО принял граждан по личным вопросам

Все вопросы будут взяты под личный контроль и рассмотрены в кратчайшие сроки.

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев принял граждан по личным вопросам. Во встрече приняли участие порядка 10 граждан. В основном жители задавали вопросы относительно выделения жилья и земельных участков, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

К примеру, житель микрорайона «Достык» С.Асан сообщил, что он не может приватизировать жилье, полученное от государства. По его словам, руководитель городского отдела жилищных отношений М.Абдинуров препятствует регистрации соответствующих документов. Между тем, житель микрорайона «Шанырак» О.Кенжаев затронул вопрос о предоставлении земельных участков оралманам и об изменении целевого назначения земель. Кроме того, жительница села Кокбулак Б.Машабаева пожаловалась главе региона, что рискует остаться без жилья, так как ее земельный участок расположен вблизи нефтепровода «Павлодар-Шымкент».

В свою очередь, выслушав жителей, аким области подчеркнул, что все вопросы будут взяты под личный контроль и рассмотрены в кратчайшие сроки.

«Я знаю, что большинство людей обеспокоены проблемами земли, жилья и инфраструктуры. Поэтому эти отрасли особенно прослеживаются, и мы прилагаем все усилия, чтобы решить эти проблемы. Все ваши обращения, будут переданы акимам районов и руководителям соответствующих сфер. Решение данных вопросов, я лично возьму под свой контроль», - сказал Ж.Туймебаев.

Вместе с тем, в ходе встречи были подняты ряд вопросов в сфере культуры. Глава региона поручил руководителю управления принять соответствующие меры в рамках закона и предоставить ответы гражданам.

Фото: акимат ЮКО