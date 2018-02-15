Mercedes пропустит автосалон в Детройте 2019 года

Напомним, несколько дней назад в интернете появились слухи о том, что немецкая компания планирует пропустить первую крупнейшую выставку автомобильной промышленности следующего года.

Некоторые авторитетные автомобильные издания сделали запрос в пресс-центр немецкого премиального бренда. Так, как сообщает издание Automotive News, в редакцию поступило письмо от немецкого автогиганта с подтверждением информации о пропуске Международного автосалона в Детройте-2019.

В официальном заявлении компании сказано, что «Mercedes-Benz работает над оптимизацией масштаба присутствия на мировых автосалонах и различных мероприятиях, чтобы лучше соответствовать графику выхода новых моделей».

Также в заявление говорится о том, что автомобильная промышленность с каждым годом усложняется, и, теперь, каждый из брендов, входящих в состав концерна Daimler AG, будет самостоятельно принимать решение о появлении на том или ином мероприятии.

В свою очередь, издание подчёркивает, что речь идёт о пропуске компанией Mercedes-Benz только автосалона в Детройте 2019 года. Организаторы выставки продолжают сотрудничать с немецким премиальным брендом.

Также представители Международного автосалона в «Городе моторов» отмечают, что следующая выставка в Детройте станет местом, где мировая общественность сможет познакомиться с крупными технологическими проектами. Это говорит о том, что Детройт осознаёт тенденцию выставки CES, в рамках которой показываются высокотехнологичные проекты.

Via livecars