Подростка сбили на пешеходном переходе в Алматы
Молодой человек не сильно пострадал в этой аварии.
В Алматы на пешеходном переходе сбили подростка, передает patrul.kz.
ДТП произошло по улице Халиуллина. От удара молодой парень отлетел на несколько метров вперед,
Автомобиль Mitsubishi двигался по Халиуллина на восток. В это время по «зебре» дорогу начал переходить подросток. Водитель не успел среагировать, и автомобиль на полном ходу сбил пешехода. От удара подросток отлетел на 20 метров вперед от пешеходного перехода.
К счастью, молодой человек не сильно пострадал в этой аварии. Его с различными травмами доставили в ближайшую больницу города.
В деталях ДТП разбираются сотрудники полиции.
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