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Подростка сбили на пешеходном переходе в Алматы

15 февраля 2018, 13:55

Молодой человек не сильно пострадал в этой аварии.

В Алматы на пешеходном переходе сбили подростка, передает patrul.kz.

ДТП произошло по улице Халиуллина. От удара молодой парень отлетел на несколько метров вперед,

Автомобиль Mitsubishi двигался по Халиуллина на восток. В это время по «зебре» дорогу начал переходить подросток. Водитель не успел среагировать, и автомобиль на полном ходу сбил пешехода. От удара подросток отлетел на 20 метров вперед от пешеходного перехода.

К счастью, молодой человек не сильно пострадал в этой аварии. Его с различными травмами доставили в ближайшую больницу города.

В деталях ДТП разбираются сотрудники полиции.


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