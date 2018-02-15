Казгидромет ответил на обвинения Шукеева в монополии

Глава Минсельхоза возмутился тем, что законодательством предусмотрена монополия госметеослужбы "Казгидромет" на прогнозирование погоды.

Генеральный директор РГП "Казгидромет" Марат Кынатов ответил на обвинения министра сельского хозяйства Умирзака Шукеева в монополии на прогнозы погоды.

На расширенной коллегии министерства сельского хозяйства Шукеев предложил фермерам покупать и ставить 500-долларовые метеостанции и возмутился привилегиями государственных синоптиков.

"Оказывается, у нас в законодательстве зашита монополия "Казгидромета" на прогноз погоды. Это же анахронизм! Надо это убирать, чтобы каждый фермер мог на своем участке поставить свою маленькую метеостанцию. И всю аналитику в одном районе свести в один центр", — сказал глава Минсельхоза.

Марат Кынатов отметил, что прогнозы погоды предоставляются как Казгидромет, так и многочисленными погодными сайтами и мобильными приложениями. Население имеет возможность выбора источника и способа получения информации.

"Вопрос о монополии периодически поднимается, поскольку в действующем Экологическом кодексе национальная гидрометеорологическая служба (Казгидромет) осуществляет гидрометеорологический и экологический мониторинг с использованием государственной наблюдательной сети и позволяет использовать негосударственные сети наблюдения, созданные за счет частных инвестиций", — сказал он.

Например, в Атырауской области компания North Caspian Operating Company (NCOC) установила посты наблюдений за атмосферным воздухом и осуществляет мониторинг в жилой зоне, при этом их данные интегрированы в систему мониторинга Казгидромета и используются при анализе состояния окружающей среды и выпуске информационных бюллетеней.

"Во избежание двойного трактования законодательства, 17 ноября 2017 года на совещании в правительстве по вопросам использования метеоданных в агропромышленном комплексе, Казгидромет предложил внести дополнения в Экологический Кодекс, предусматривающие ведение гидрометеорологического и экологического мониторинга с помощью государственной и частной наблюдательной сети с интеграцией в государственную наблюдательную сеть. В январе нынешнего года Казгидромет направил в министерство энергетики соответствующие изменения и дополнения к новой редакции экологического кодекса", — сказал Кынатов.

Он напомнил, что в ноябре 2017 года между американской компанией DTN, Казгидрометом и АО "Информационно-учетный центр" подписан меморандум, предусматривающий реализацию проекта "Создание и развитие информационного сервиса точного земледелия" для сельхозпроизводителей и цифровизации агропромышленного комплекса, с установкой 10 метеостанций на пилотной стадии проекта, и в перспективе до 3 тысяч метеостанций за счет частных инвестиций.

Как заключил глава госметеослужбы, по данному проекту Казгидромет в рамках государственно-частного партнерства будет предоставлять сторонам меморандума агрометеорологическую информацию и прогнозы погоды с государственной сети наблюдения.

Источник: Sputnik Казахстан

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