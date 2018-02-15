Абаев: Кражи мобильников станут бессмысленными

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в интервью газете «Казахстанская правда» рассказал о работе по регистрации IMEI-кодов в стране и сообщил, что с января 2019 года услуги для незарегистрированных телефонов оказываться не будут, передает Zakon.kz.

Абаев ответил на вопросы, о том как в стране решаются проблемы связанные с авторизацией при комментировании и идентификацией IMEI-кодов.

Что касается IMEI-кодов, то мера об их регистрации была принята еще в 2016 году в рамках пакета поправок, направленных на борьбу с экстремизмом и терроризмом.

Однако, как показала дальнейшая практика, сам по себе IMEI-код не позволяет идентифицировать владельца мобильного устройства. Более того, на рынке встречаются сотовые телефоны с одинаковыми IMEI-кодами. Единственным действенным способом во всей этой ситуации является привязка IMEI-кода устройства к ИИН владельца и номеру абонента. Когда телефон будет зарегистрирован таким образом, кражи мобильников станут бессмысленными, - сказал министр.

- Каков нынешний статус данной процедуры?

Мы не хотим, чтобы повторилась ситуация с временной регистрацией, поэтому определили на проведение этой процедуры один календарный год. Если быть точнее, то с января 2019 года услуги для незарегистрированных телефонов оказываться не будут. Для многих этот срок может оказаться недостаточным, вдобавок ко всему есть фактор нежелания людей идти в отделения сотовых операторов. Все это вкупе может создать социальное напряжение.Чтобы этого избежать, мы сейчас работаем над максимальным упрощением процедуры регистрации. Прорабатываются альтернативные методы и способы онлайн-регистрации: посредством ЭЦП, SMS или USSD-команды.