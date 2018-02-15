На сэкономленные деньги от новогодних праздников благоустроят дворы Петропавловска

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов принял участие в итоговой отчетной встрече акима города Петропавловска Марата Тасмаганбетова. В своем выступлении глава региона дал ряд конкретных поручений, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Главная задача для акима город это создание продовольственного пояса вокруг Петропавловска. Ежегодно в регион завозится импортная продукция на 13 млрд тенге. 80 процентов потребители - это жители Петропавловска.

«По всем основным продуктам питания мы должны сами обеспечивать и тем самым сдерживать рост цен. Это главная задача для акима города Петропавловска совместно с акимами близлежащих районов», - отметил глава региона.

В Петропавловске в этом году запланировано ввод только одного крупного предприятия. «Этого недостаточно», - заметил Кумар Аксакалов. На базе пустующих зданий в промышленной зоне нужно создавать новые производства.

«В Петропавловске каждый год должны открываться крупные предприятия. Сейчас в городе 30 пустующих огромных помещений, территории бывших заводов. Аким города должен думать о том как возобновить производства и тем самым создать новые рабочие места. Пустующие здания нужно привести в порядок», - подчеркнул руководитель региона.

Темпы жилищного строительства в областном центре будем наращивать заметил глава региона. Если в прошлом году сдали 1000 квартир, то в этом году 1223 семей отметят новоселье. Из за высоких темп строительства не должно страдать качество жилья.

«Я также получаю сигналы о том, что построенное жилье не отвечает всем стандартам. Холодно в квартирах, не те строительные материалы используются. Нужен общественный контроль. Если от жителей будем получать жалобы на некачественное строительство, мы их включим в список недобросовестных застройщиков и все взаимоотношения прекратим», - сказал аким области.

Также Кумар Аксакалов заявил, что в городе будет увеличено количество парковых зон, деньги на эти цели выделены. В прошлом году была проделана огромная работа по благоустройству 106 дворов. В этом году это работа будет продолжена. В этом году на ремонт дворов и на установку детских площадок выделена рекордная сумма – 600 млн тенге.

«В этом году специально в ущерб многим программам выделили деньги для того чтобы оставшиеся 200 дворов привести в порядок. В том числе туда направили и деньги сэкономленные от новогодних праздников»,- резюмировал Кумар Аксакалов.

Также в этом году будут выполнены работы по благоустройству и по расширению пляжной зоны озера Пестрое.