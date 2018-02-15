Депутаты обеспокоились безопасностью детей

За 1.5 месяца текущего года в отношении несовершеннолетних совершено 267 уголовных правонарушений, из них 71 тяжких и 21 особо тяжких. Об этом сообщила депутат Сената Сауле Айтпаева, передает Zakon.kz.

Депутат привела данные, согласно которым дети стали жертвами 3 убийств, 24 случаев причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, 12 изнасилований, 7 насильственных действий сексуального характера, 57 половых сношений с лицами, не достигшими 16-летнего возраста, 17 развращений малолетних, 2 вовлечения в занятие проституцией. В отношении них совершают разбои, грабежи, истязают, оставляют в опасности, не исполняют обязанности по воспитанию, по уплате средств на их содержание, 14 детей уже совершили суицид, а более 100 сами нарушили закон.

За 2015-2017 годы в стране 8439 уголовных правонарушений совершенно в отношении детей и подростков, в том числе 2820 малолетних за сексуальные преступления. Увеличивается число осужденных за насильственные половые преступления над несовершеннолетними (В 2015 – 182, 2016 -267, 2017 – 395). Есть факты немотивированных преступлений несовершеннолетних, когда насилие совершается ими ради удовольствия, ради самого процесса, что является показателем их духовного падения и нравственной деградации. Это должно вызывать серьезные опасения и упредительные действия.

"К 2020 - 30 году это поколение будет созидать Казахстан. Это наш человеческий капитал! Каким оно вырастет? Как мы бережем детей как будущее мира, как объективно-первостепенные условия социальной модернизации? По прогнозам Комитета статистики ежегодный темп прироста населения будет постепенно снижаться с 2016 года по 2026 годы, поскольку в репродуктивную группу будет входить малочисленное поколение родившихся в середине 90-х годов прошлого столетия. Суммарный коэффициент по Казахстану рождаемости будет снижаться с 2,74 в 2014 году до 2.1 к 2050 году", - сообщила Айтпаева.

Депутат также отметила, что в законодательстве в вопросах детской безопасности и защищенности сделано много. В последние годы были внесены существенные изменения, которые отчасти улучшили действующее положение. Согласно Уголовному кодексу, введенному в действие с 2015 года за изнасилование или насилие, совершенное в отношении детей, теперь можно получить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Введен запрет на условное осуждение, амнистию, освобождение от ответственности в связи с деятельным раскаянием и примирением, условно-досрочное освобождение и т.д. Принят специальный закон, по вопросам местной полицейской службы, к ведению которого непосредственно относится профилактика правонарушений, охрана общественного порядка, предупреждение и пресечение уголовных правонарушений и.т.д. Помимо этого имеется опыт создания кризисных центров, центров адаптации несовершеннолетних, телефонов доверия. Генеральной прокуратурой сформирована база данных лиц, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Информация о таких лицах, находящихся на свободе, в целях предупреждения повторных преступлений размещена на общедоступном ресурсе.

Однако, по ее словам, принимаемые уполномоченными органами меры - недостаточны.

"Все это больше напоминает на борьбу с последствиями, а не с причинами. Существует нехороший тренд, что то должно случиться и только тогда мы начинаем реагировать, а среагировав, через какое - то время мы об этом снова забываем. Печально и то, что новости о таких деяниях становятся обыденностью. Каждый день, открывая новостные интернет - порталы мы читаем, что произошли противоправные действия по отношению к детям то в одном городе, то в другом. Все чаще жертвами уголовных правонарушений сексуального характера становятся подростки, совместно проживающими со своими насильниками. В их роли выступают родственники, либо вошедшие в доверие люди. К сожалению, большинство преступлений носят латентный характер, так как преступления против детей в силу закрытости темы и невозможности вмешательства во внутрисемейные отношения остаются не зафиксированными. Вот, например, случай, который прозвучал в казахстанских новостных лентах, женщина, которой сейчас 35 лет поделилась своей трагичной историей, как ее мать готовила ее к проституции с 7 лет. Непроизвольно задаешься вопросом, откуда такое аморальное и безразличное отношение к своему ребенку? Ведь в нашем обществе, в наших семьях сохранялись традиции и уважения к женскому полу. Отчасти, в этом есть и наша с вами вина", - сообщила она.

Депутат также указала на необходимость уделить особое внимание вопросам безопасности детей в интернете от негативного информационного воздействия.

Фото: alau.kz.