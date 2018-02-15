Представлен особый пикап Ram 1500 Lone Star Edition

Техас является одним из крупнейших рынков для пикапов в Соединенных Штатах, поэтому мало удивляет то, что концерн FCA использовала автосалон в Далласе (Dallas Auto Show 2018), чтобы представить эксклюзивную версию пикапа Ram 1500 нового поколения, под названием Lone Star Edition.

Представляя особый грузовик Ram 1500 Lone Star Edition 2019 модельного года, в компании отметили, что это «бескомпромиссный пикап, который предлагает сочетание силы, возможностей и комфорта».

Модель получила хромированный передний и задний бампер, набор уникальных 18-дюймовых колёсных дисков из алюминиевых сплавов (20-дюймовые в качестве опции), противотуманные фары, хромированные дверные ручки и уникальную решетку радиатора.

К сожалению, в настоящее время фотографии салона пикапа Ram 1500 Lone Star Edition нет. При этом представители бренда рассказали, что в салоне машины появилось кожаное рулевое колесо, складывающееся заднее сиденье (60/40) и отличительные логотипы Lone Star. При этом автомобиль будет доступен в различных вариантах расположения передних кресел: клиенты смогут заказать автомобиль с двумя раздельными креслами или же с трёхместным «диваном».

Для особого пикапа Ram 1500 Lone Star Edition 2019 модельного года будут доступны такие «фишки» и пакеты, как, электрический задний дифференциал, пневматическая подвеска, Premium Lighting Package, 4×4 Off-Road Package и Max Towing Package. В оснащение опциональных пакетов входит специальные амортизаторы, защита днища, буксирные крюки и система контроля спуска с горы.

Пикап Ram 1500 Lone Star Edition будет предлагаться исключительно в Техасе. На старте продаж автомобиль будет доступен только с 5,7-литровым двигателем HEMI V8, который способен генерировать 395 л.с. и 556 Нм крутящего момента. В конечном итоге к нему присоединится 3,6-литровый двигатель V6, развивающий 305 л.с. и 364 Нм.

Грузовик поступит в продажу в ближайшие несколько месяцев и будет доступен в конфигурациях Crew Cab и Quad Cab с задним или полным приводом.

Via livecars