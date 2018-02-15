Минздравом разработан законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения

Министерством здравоохранения РК в соответствии с Планом законопроектных работ Правительства РК на 2018 год, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2017 года № 894, разработан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

Данный законопроект направлен на дальнейшее совершенствование и развитие действующего законодательства в сфере здравоохранения.

Он предусматривает такие концептуальные изменения, как совершенствование системы корпоративного управления в медицинских организациях, сферы медицинской научной деятельности, системы медицинского образования, повышение качества подготовки медицинских кадров, вопросов охраны общественного здоровья и дальнейшее совершенствование системы обязательного социального медицинского страхования.

Проект закона также затрагивает вопросы внедрения механизма добровольного страхования ответственности медицинских работников и субъектов здравоохранения, системы отслеживания медицинской продукции в РК и Национальных счетов здравоохранения.

Кроме того, законопроектом предусматриваются: трансформация Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг при Министерстве здравоохранения РК в самостоятельное некоммерческое юридическое лицо; развитие института донорства и трансплантации; обеспечение качества и эффективности медицинской помощи.

Документом вносятся поправки в 11 законодательных актов, в том числе, в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», Уголовный кодекс, Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях и Предпринимательский кодекс.