Департаментам по чрезвычайным ситуациям областей, городов Астана и Алматы Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан (далее - ДЧС) ежегодно в январе, феврале, марте и апреле месяцах оказывать содействие филиалам Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства энергетики Республики Казахстан (далее - филиалы) в обследовании водосборов бассейнов рек по согласованным маршрутам.

Филиалам до начала проведения обследований водосборов бассейнов рек предоставлять в ДЧС предполагаемые графики движения групп по проведению обследования водосборов бассейнов рек.

ДЧС с учетом оперативной обстановки определить тип и вид техники повышенной проходимости (оперативно-спасательных отрядов и служб пожаротушения), для осуществления выезда групп по проведению обследования водосборов бассейнов рек или их возвращении с маршрутов в места постоянной дислокации.

ДЧС при проведении плановых (внеплановых) аэровизуальных обследований паводкоопасных участков задействовать сотрудников филиалов в данном обследовании.

ДЧС обеспечить сотрудников своих подразделений средствами связи, необходимыми средствами безопасности, снаряжением, продуктами питания, а также выделять командировочные расходы согласно норм положенности.

Филиалам обеспечить своих работников средствами измерений и наблюдений, необходимыми средствами безопасности, снаряжением, а также выделять командировочные расходы в соответствии с трудовым законодательством.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.