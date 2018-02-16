В Алматы отметили 29 годовщину вывода советских войск из Афганистана

22 296 казахстанцев прошли чрез горнило этой войны, 928 из них погибли, 19 до сих пор числятся пропавшими без вести, тысячи ребят вернулись инвалидами.

Несмотря на возраст и слабое здоровье, встретиться с братьями по оружию пришел и Борис Тукенович Керимбаев – легендарный Батя, Кара майор, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Десантно-штурмовых войск.

В парке имени 28 панфиловцев в этот день, как всегда многолюдно. Здесь можно встретить и представителей администрации города, и командование Алматинского гарнизона, и ветеранов Великой Отечественной войны, которых в Алматы осталось около 400 человек, и любопытных подростков, и курсантов военно-учебных заведений, военно-технических школ, и воинов-десантников, просто любопытствующую молодежь, и, конечно же, «афганцев». Все они приходят сюда каждый год, чтобы почтить память воинов-интернационалистов, не вернувшихся с войны.

Памятная дата приурочена к окончанию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Встреча однополчан открылась торжественным возложением цветов к Вечному огню и обелиску воинам-интернационалистам. Минута молчания. В этот момент многие из присутствующих мысленно вернулись в ущелья «Афгана».

- 22 296 казахстанцев прошли чрез горнило этой войны. 928 из них погибло, 19 до сих пор числятся пропавшими без вести, тысячи ребят вернулись инвалидами. И это все не дает нам право забывать об этой войне, о героизме наших земляков. На этом героизме должно воспитываться подрастающее поколение. Молодые люди должны понимать, что любить Родину нужно беззаветно и служить Родине беззаветно, а защищать родную землю это самая почетная миссия любого гражданина нашей страны, - говорит председатель Координационного совета воинов-интернационалистов при Акимате города Алматы Мурат Абдушукуров.

В торжественном митинге, приняли участие заместитель акима Алматы, начальник Департамента по делам обороны г. Алматы полковник Амантай Усербаев, председатель Комитета ветеранов войны и военной службы капитан 1 ранга Купесбай Жампиисов, консул Российской Федерации Ирина Переверзева, заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками подполковник Раджан Жанысов. Каждый из выступающих выразил благодарность и признательность людям, которые ценой собственных жизней, заслонили Родину, приняв участие в боевых действиях за ее пределами.

Несмотря на возраст и слабое здоровье, встретиться с братьями по оружию пришел и Борис Тукенович Керимбаев – легендарный Батя, Кара майор. Он пожелал воинам-интернационалистам, во что бы то ни стало держаться вместе, беречь друг друга и всегда оставаться братьями, как в жарком Афганистане.

Мероприятие продолжилось торжественным маршем военнослужащих Алматинского гарнизона, в котором принимали участие военнослужащие десантно-штурмовых войск, Военного института Сухопутных войск, Военного института радиоэлектроники и связи, Пограничной академии, Алматинской республиканской военной школы-интерната имени Б.Момышулы.

В завершение в Доме армии состоялся фестиваль военно-патриотической афганской песни. До боли знакомыми и любимыми песнями сослуживцев порадовал творческий коллектив «Земляки», сводный ансамбль Десантно-штурмовых войск и танцевальная группа Национального военно-патриотического центра.