В Алматы произошло землетрясение
Толчок силой 2 балла был зарегистрирован в 23 час 38 мин 12 сек.
Оперативное сообщение о землетрясении передает zakon.kz.
Сетью сейсмических станций 15 февраля в 23.38 было зарегистрировано землетрясение.
"Эпицентр землетрясения расположен на территории города Алматы. Энергетический класс землетрясения - 7,2. Магнитуда - MPV 3,8. Глубина - 5 километров. Сведения об ощутимости в - Алматы 2 балла", - говорится в сообщении ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
По данным ЦОУ ДВД от патрульных нарядов полиции повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявлено.
По сообщению АГЭУ ГУ «Казселезащита» на гидротехнических сооружениях деформации и образовании трещин не выявлено.
Данных о пострадавших и разрушении нет.
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