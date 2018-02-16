В Алматы произошло землетрясение

Оперативное сообщение о землетрясении передает zakon.kz.

Сетью сейсмических станций 15 февраля в 23.38 было зарегистрировано землетрясение.

"Эпицентр землетрясения расположен на территории города Алматы. Энергетический класс землетрясения - 7,2. Магнитуда - MPV 3,8. Глубина - 5 километров. Сведения об ощутимости в - Алматы 2 балла", - говорится в сообщении ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

По данным ЦОУ ДВД от патрульных нарядов полиции повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявлено.

По сообщению АГЭУ ГУ «Казселезащита» на гидротехнических сооружениях деформации и образовании трещин не выявлено.

Данных о пострадавших и разрушении нет.