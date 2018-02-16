Пять центральных улиц Алматы изменят свой облик

Новые прогулочные зоны, спортивные и детские площадки, а также аллеи появятся на пяти центральных улицах Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Сейчас проекты находятся на стадии подготовки документации, уже через несколько дней их направят на обсуждение с горожанами. Все пожелания и предложения эксперты обещают не оставить без внимания.

Новый облик улицы Абылай хана, Толе би и проспекты Абая, Назарбаева и Достык обретут уже к осени. Здесь появятся игровые зоны, прогулочные аллеи, спортивные и детские площадки. По словам разработчиков проекта - это будет компактный и комфортный маршрут для пешехода с верхней части города в нижнюю. Сейчас задумка архитекторов и дизайнеров на стадии обсуждения, а строительные работы должны начаться уже в мае.

Умная сеть включает в себя не только архитектурный стиль, но и безопасность, энергоемкость и экологичность. Все это основные направления программы «Смарт сити». К слову, некоторые проекты даже успели себя оправдать - экономически. Причем, в несколько раз», - сказала директор Центра урбанистики Наталья Ливинская.

«Например, если взять автоматизированную информационную систему безопасного дорожного движения, она за время своего существования оправдала себя уже по- моему более, чем в шесть раз, то есть деньги, которые были на нее затрачены и те средства, которые она принесла в бюджет - такая разница», - отметил технический директор АО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ» Руслан Мамунов.

По данным Центра урбанистики, изменения коснутся 18 улиц, как крупных, так и не больших. Вместе с тематическими зонами здесь развернут и торговые коридоры - с учетом проходимости. Кстати, итоги специального исследования удивили и самих разработчиков - если раньше по улице Панфилова за десять минут проходили два человека и проезжало 360 машин, то сейчас - это 200 горожан и три машины на парковке.

«Мы говорим о том, что «Смарт сити» - идея, концепция умных городов, это не технологии, это только инструмент для того, чтобы сделать наши города устойчивыми и эффективными, комфортными. Мы говорим о том, что для того чтобы достичь быстрее этого результата нам обязательно вовлекать городские сообщества», - сказала основатель независимой площадки «URBAN FORUM ALMATY» Асель Есжанова.

Так, концепция «Смарт сити» предусматривает экономию в разы, например, проект «Умного диодного уличного освещения» уменьшит затраты на половину, «Умные мусорные баки» - до 80 процентов расходов, «Умные парковки» - сократят выбросы вредных веществ на треть, и на 20% меньше будут потреблять электроэнергию «Умные здания».

Фото: kskportal.almaty.kz