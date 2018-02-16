«Астана» проиграла «Спортингу»

«Астана» в рамках 1/16 финала Лиги Европы дома уступила португальскому «Спортингу» из Лиссабона — 1:3, сообщает SportsKZ.

Эта встреча стала поистине исторической для казахстанского футбола и все ждали хорошего результата, хоть и предпосылок к этому было мало, особенно после того, как астанчан покинул конголезец Жуниор Кабананга.

Стартовый состав команды Станимира Стоилова не оставил особых вопросов, место в воротах занял Ненад Эрич, в центре поля появился оправившийся от травмы Ласло Кляйнхайслер, слева в атаке выбор пал на Марина Томасова, а единственный нападающий был Джордже Деспотович. «Астана» с первых минут дала понять, что не будет сидеть в обороне, пошла в атаку, на второй минуте Деспотвоич получил мяч в штрафной, прошел в центр, но в ворота не попал.

Команды показывали обоюдоострый футбол футбол, в обороне никто не сидел. Патрик Твумаси в центре поля нашел в штрафной Томасова, тот получил мяч и переправил его в ближний угол ворот — 1:0. После этого «Астана» продолжала активно действовать в атаке, пока «Спортинг» не мог прийти в себя.

Деспотович в одном из моментов с линии штрафной пробил прямо в руки вратарю соперника Патрисиу. Только на 24-й минуте гости сообразили опасную атаку, Бруно Фернандеш издали пробил под перекладину, на месте был Эрич. В ответ Иван Маевский в сутолоке возле ворот португальцев ударил низом чуть мимо дальней от вратаря штанги. Сейду Думбия прошел к штрафной и прострелил в центр, где Маркус Акунья выстрелил выше перекладины. Твумаси сместился к штрафной и пробил в ближний угол, Патрисиу отбил на Деспотовича, который выстрелил под перекладину, снова спас гостей вратарь.

Ближе к завершению тайма сбавили команды темп, но в обороне не сидели. На последних минутах оппоненты обменялись голами из офсайдов, забили их Думбия и Марин Аничич. Не удались хозяевам первые минуты второй половины, нарушение правил в своей штрафной Юрием Логвиненко привело к пенальти, его реализовал Фернандеш, а чуть позже навес ударом головой в гол превратил Желсон Мартинш, прошло пять минут и в воротах Эрича оказался третий мяч от Думбия. После этого гости стали делать замены, с поля ушли Коэнтрау и Думбия, видимо наставник гостей решил поберечь их на игры чемпионата.

Далее несчастья «Астаны» продолжились, вторую желтую и соответственно красную схлопотал Логвиненко, пришлось убирать Деспотовича и выпускать Сергея Малого, чтобы хоть как-то доиграть эту встречу, сохранив лицо.

Скажем честно: чемпион Казахстана, пропустив три гола за несколько минут просто пал духом, в действиях уже была видна обреченность. Команды откровенно доигрывали этот матч, португальцы уже не шли активно вперед, а хозяева не верили в себя...

Ответная игра между командами пройдет 22 февраля.

Фото: Kazfootball