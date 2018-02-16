Гонщик «Астана» Алексей Луценко стал третьим на 3-м этапе Тура Омана

Гонщик казахстанской велокоманды «Астана» Алексей Луценко занял третье место на 3-м этапе Тура Омана (179, 5 км), сообщает SPORTINFORM со ссылкой на официальный сайт клуба.

Луценко уступил лишь Грегу Ван Авермату и португальцу Руи Коште.

Алексей был третьим и на 2-м этапе Тура Омана.

Грег Ван Авермат стал новым лидером общего зачета гонки, а Алексей Луценко вышел на второе место с отставанием в 11 секунд. «Астана» удерживает лидерство в общекомандной классификации.

Четвертый этап гонки пройдет завтра, 16-го февраля, его протяженность составит 117,5 км.

Фото: eurosport.de