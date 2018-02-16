В элитном ЖК Астаны обрушилась кабина лифта

В жилом комплексе "Гранд Астана Элит" с 7 этажа сорвался лифт. Кабина застряла между первым и вторым этажами, сообщает Kazpravda.kz.

В редакцию Kazpravda.kz обратилась жительница ЖК "Гранд Астана Элит" Екатерина Мунатаева. Она рассказала о том, что 15 февраля в 15:20 в ее доме с 7 этажа сорвалась кабина лифта, на огромной скорости упала вниз и застряла между первым и вторым этажом.

"Меня зовут Екатерина Мунатаева, сегодня мой муж пострадал. Мы являемся собственниками квартиры в жилом комплексе "Гранд Астана Элит". Живем в первом подъезде, квартира № 36. Лифт с седьмого этажа рухнул примерно в 15:20, причем людей вытащили из лифта только через час. Мой муж мне написал, чтобы я отправила ему номер директора КСК. Я спросила, что случилось, он сказал, что лифт оборвался!" – с ужасом рассказала Екатерина.

Как сообщила жена пострадавшего, их квартира расположена на 8 этаже, где ее супруг и вызвал лифт, а уже на седьмом в кабину вошли еще несколько человек.

"Кабина с 7 этажа со всей силы обвалилась! Там было пять человек: мой муж, два парня-школьника, еще один мужчина и девушка. Перегруза не было, лифт был средний, у нас есть маленький лифт, еще один грузовой, но он не работает, и один средний на 8-10 человек. Лифт сорвался с такой силой, что они все ударились головой о потолок, такой сильный был рывок! Лифтеры не могли их вытащить целый час, они даже забирались на крышу, потому что лифт застрял между первым и вторым этажом. Лифт сдержали тросы, но мои знакомые инженеры говорят, что если бы он падал с 20 этажа, то никто бы не выжил, и никакие тросы бы не сдержали кабину!" – рассказала Екатерина.

Кроме того, по словам Екатерины, очевидцы вызвали скорую помощь, МЧС и даже полицию. Директор КСК жилого комплекса также был извещен о случившемся.

"Мой муж сказал, что он первый раз такой страх почувствовал, это просто ужас, непередаваемое чувство страха! У меня супруг очень сдержанный на эмоции человек, но соседи, которые там были, сказали, что они вышли буквально "никакие" от ужаса! К сожалению, мой муж и еще один мужчина не смогли остаться, чтобы написать заявление, они торопились на работу. У мужа совещание срочное было, а другой мужчина тоже торопился на работу. Двое парней (школьники) вышли в шоке. Мне начальник КСК пишет о том, могу ли я подтвердить факт падения. Я теперь боюсь, с этим лифтом бесконечные проблемы, два или три месяца назад девушка с коляской застряла, но это просто обсудили и все, забылось!" – отметила женщина.

В свою очередь официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов в интервью корреспонденту Kazpravda.kz подтвердил факт вызова сотрудников МЧС по причине обрушения кабины лифта в ЖК "Гранд Астана Элит".

Фото: Kn.kz