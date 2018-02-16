Жители Венесуэлы изготавливают сувениры из собственных денег

Венесуэльцы изготавливают из обесценившихся купюр сумочки, корзинки и другие сувениры на потребу туристов.

Местная валюта в Венесуэле так упала в цене, что стало дешевле пустить ее на сувениры, чем потратить на еду, сообщают Вести.ru.

Венесуэльцы изготавливают из обесценившихся купюр сумочки, корзинки и другие сувениры на потребу туристов.

Как пишет Daily Mail, удачно продав сувениры из 10-20 тысяч боливар, местные жители вполне могут заработать на обед.

Боливар потерял 98% в цене относительно доллара, уточняет Wall Street Journal. На сегодняшний день доллар можно приобрести по курсу 1 к 25 000 боливар. И стоимость венесуэльской валюты продолжает падать.

25-летний Вилмер Рохас — один из уличных торговцев – рассказывает, что на изготовление "денежной" сумочки уходит примерно 800 купюр. На эти деньги он мог бы купить полкило риса, но этого явно недостаточно, чтобы прокормить его семью (жену и троих детей).

"Купюр номиналом в 2,5 и 10 боливар недостаточно, чтобы купить даже одну конфету, — добавляет Вилмер, — А 50 тысяч боливар едва хватило бы, чтобы купить пачку сигарет".

"Денежные" сувениры Рохас и его коллеги-мастера продают по цене около 300 тысяч боливар за штуку. Выручки хватает, чтобы приобрести килограмм мяса.

Владелец одной из местных парикмахерских пошел еще дальше – излишек ненужных монет помог сделать ему ремонт. Мужчина пустил 70 тысяч монеток, чтобы выстелить пол у себя в заведении, чем существенно сэкономил на ремонте.

Фото: Вести Экономика