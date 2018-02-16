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Сагинтаев провел совещание по вопросам реализации Плана нации «100 конкретных шагов»

16 февраля 2018, 01:47

Министры доложили о текущей ситуации по реализации шагов и о планах министерств по своим направлениям.

В ходе совещания детально рассмотрены принимаемые меры по выполнению поставленных задач и инструменты планомерного внедрения обозначенных в Плане нации новых элементов социально-экономического развития страны, среди которых обязательное социальное медицинское страхование, система Еврокодов взамен строительных норм и правил и др, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

О текущей ситуации по реализации шагов и о планах министерств по своим направлениям доложили министры по инвестициям и развитию, энергетики, финансов, сельского хозяйства, культуры и спорта, здравоохранения и образования.

Фото: primeminister.kz


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