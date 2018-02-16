15 февраля т. г. в Комитете государственных доходов состоялся брифинг об итогах работы Службы экономических расследований КГД за 2017 год с участием и. о. заместителя руководителя Управления профилактической работы и контроля Ерден Жума.

В ходе брифинга Ерден Жума отметил, что деятельность Службы направлена на эффективную защиту экономических интересов государства, а так же наряду задачами упрощения фискального администрирования, они стремятся к обоснованному применению мер уголовного воздействия в отношении граждан и бизнеса.

Для этого проводится дистанционный мониторинг финансовых операций с использованием информационных систем налоговых и таможенных подразделений. Также налажено взаимодействие с Комитетом финансового мониторинга, Национальным банком и банками второго уровня.

В рамках реализации проекта Модернизации экономики 3.0 с прошлого года создана аналитическая рабочая группа «Фьюжн Центр», куда входит наиболее опытные сотрудники нашей Службы и налоговых, таможенных подразделений. Основная задача «Фьюжн Центр» - выявление преступных схем посредством анализа сведений из различных информационных систем, без вмешательства в предпринимательскую деятельность.

На сегодня подготовлены 58 аналитических материалов, в том числе с признаками хищений, уклонения от уплаты налогов, выписки фиктивных счетов-фактур и т.д. В текущем году планируем дальше совершенствовать деятельность «Фьюжн Центр».

Так, 72% от числа находившихся в производстве уголовных дел, окончены путем направления в суд или прекращения по нереабилитирующим основаниям в связи с возмещением ущерба. Это в 1,5 раза больше, чем в 2016 году.

Одновременно повысилась возмещаемость ущерба с 46% до 74 %.

Из 106 млрд. тенге установленного ущерба возмещено 50,6 млрд тенге. С санкции суда арестованы имущества на сумму 27,7 млрд тенге.

В свою очередь, количество уголовных дел, прекращенных по реабилитирующим основаниям, снизилось в 6 раз (с 4 204 до 735).

Особое внимание Службой акцентировало на выявление значимых преступлений.

Так, в отношении организованных преступных групп расследовалось 58 уголовных дел, из них окончено производством 48 дел, с санкции суда арестованы имущества на сумму свыше 2 млрд тенге.

Кроме того, в производстве СЭР находилось 1 827 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, из которых окончено производством 70%, по остальным расследование продолжается.

Значительно минимизирована практика назначения налоговых проверок по уголовным делам.

Для определения суммы причиненного ущерба по фактам выписки фиктивных счетов-фактур, мы не назначаем налоговые проверки. Для этого привлекаются специалисты налогового органа, которые по имеющимся документам и сведениям из информационных систем проводят дистанционные исследования и выдают соответствующие заключения. Таким образом, весь налоговый период не подвергается к проверке, исследуются только конкретные сделки. Соответственно, мы не вмешиваемся в хозяйственную деятельность предприятий.

За указанный период прошлого года по фактам выписки фиктивных счетов-фактур производством окончено 334 уголовных дел, что на 17 дел больше, чем в 2016 году (317).

В целом, за 2017 год по фактам уклонения от уплаты налогов окончено производством 510 уголовных дел против 395 аналогичного периода 2016 года, что свидетельствует об улучшении качества досудебного расследования.

По фактам хищения в сфере государственных закупок и в квазигосударственном секторе находилось в производстве 1 424 уголовных дел, из которых окончено 1 154 дел или 81% от числа находившихся в производстве.

Как результат по ряду крупных компаний обеспечена уплата налогов и повышение коэффициента налоговой нагрузки; предотвращено хищение государственных средств.

В 2017 году зарегистрировано 214 преступлений по фактам фальшивомонетничества. Из денежного оборота изъято 2 511 поддельных национальной валюты на общую сумму 7,4 млн тенге, а также иностранная валюта в общей количестве 497 шт. на сумму свыше 26 млн тенге.

Пресечена деятельность 4 подпольных цехов по изготовлению поддельных денежных знаков.

В сфере незаконного оборота алкогольной продукции оперативным путем пресечена деятельность 47 подпольных цехов, где незаконно изготавливалась алкогольная продукция, изъято свыше 3,5 млн поддельных учетно-контрольных марок, 8 700 тыс. бутылок неучтенной алкогольной продукции и 346 тыс. литров спирта.

По оперативной информации и помощи бдительных граждан пресечена деятельность 157 псевдолотерейных терминалов, 234 - электронного казино и 104 других видов терминалов.