"Торпедо" крупно победило "Зауралье" в гостях

В матче ВХЛ в Кургане усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с «Зауральем», сообщает HC-TORPEDO.KZ

Начало матча осталось за курганцами. Хозяева заработали численное преимущество, и Чечин мощным щелчком практически с ползоны распечатал ворота Смирягина — 1:0. После этого курганцы продолжили играть первым номером, но длилось это недолго. Постепенно «Торпедо» перехватило инициативу, и начало проводить опасные позиционные атаки, с размашистым розыгрышем и бросками. На первый план вышло мастерство вратаря Загидулина, который дрогнул и допустил ряд оплошностей. Одна из них стала для «Зауралья» роковой: Далхьюзен бросил от синей линии, Загидулин шайбу не зафиксировал, а Шестаков успел сыграть на добивании — 1:1.

Вторая двадцатиминутка стала переломной в этой встрече. Подопечные Мисхата Фахрутдинова не отдали инициативу и трижды взломали оборону курганцев. Торяник легко вошел в зону, бросил, и сам же добил шайбу в пустые ворота после отскока от Загидулина. Вратарь «Зауралья» продолжил ошибаться при приеме шайбы, что позволило Шину переправить отскочивший «кругляш» в угол, а затем Куракин в падении беспрепятственно поразил ворота с полуметра. Шансы «Зауралья» отыграть три шайбы при такой игре своего вратаря и беспомощности в атаке сводились к нулю.

В третьем периоде Андрей Белозёров убежав один на один с Загидулиным, после попадания в щитки мастерски добил шайбу под перекладину — 1:5. «Зауралье» — «Торпедо» 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Шайбы: 1:0 — 01:50 Чечин (Первухин, Сандер).

В большинстве 1:1 — 14:43 Шестаков (Далхёйсен).

В равенстве 1:2 — 26:15 Торяник (Метальников).

В равенстве 1:3 — 37:43 Шин (Игнашин, Рымарев).

В равенстве 1:4 — 39:14 Куракин (Метальников, Иванов).

В равенстве 1:5 — 56:25 Белозёров (Далхёйсен).

В равенстве Вратари: Загидулин — Смирягин Штраф: 8:14 (2:4, 4:2, 2:8).

Фото: HC-TORPEDO.KZ