Апашка-терминатор покоряет Казнет
В ролике пожилая женщина одним ударом кулаком правой руки разбивает кость.
Видео, в котором бабушка с легкостью разбивает кость кулаком, набирает популярность, сообщает Zakon.kz.
"Не апашка, а настоящий терминатор!" — написали пользователи.
В ролике пожилая женщина одним ударом кулаком правой руки разбивает кость.
Однако некоторые пользователи считают, что в руке у апашки есть какой-то тяжелый предмет.
Фото: скриншот
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