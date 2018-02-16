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Апашка-терминатор покоряет Казнет

16 февраля 2018, 07:19

В ролике пожилая женщина одним ударом кулаком правой руки разбивает кость.

Видео, в котором бабушка с легкостью разбивает кость кулаком, набирает популярность, сообщает Zakon.kz.

"Не апашка, а настоящий терминатор!" — написали пользователи.

В ролике пожилая женщина одним ударом кулаком правой руки разбивает кость.

Однако некоторые пользователи считают, что в руке у апашки есть какой-то тяжелый предмет.

Фото: скриншот


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