В Совминке пройдет международный эндоваскулярный нейрохирургический мастер-класс
Для участия в курсе приглашаются нейрохирурги, нейрорадиологи и рентгенхирурги из регионов Казахстана, России, Киргизии, Грузии, Турции.
19-20 февраля 2018 года на базе АО «Центральная клиническая больница» (Совминка ) пройдет международный эндоваскулярный нейрохирургический мастер-класс «Современный подход к лечению церебральных аневризм», сообщает Zakon.kz.
В рамках курса будут выполнены показательные операции руководителями курса – магистром, заведующим отделением нейрохирургии Бердиходжаева Мынжылкы Сайлауовича и профессором нейрорадиологом Kubilay Aydin, (Стамбул, Турция).
Для участия в курсе приглашаются нейрохирурги, нейрорадиологи и рентгенхирурги из регионов Казахстана, России, Киргизии, Грузии, Турции.
В рамках курса планируется выполнение сотрудниками нашей клиники показательных операций с применением ангиографической системы.
Адрес: АО «Центральная клиническая больница», (Совминка) г. Алматы, Панфилова 139.Телефон +7 747 7025174.
Фото: пресс-служба АО "Центральная клиническая больница"
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