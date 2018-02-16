В Семее вкладчики штурмуют офис «инвестиционной компании»

Ситуация накаляется еще и тем, что в офисе время от времени появляются сотрудники органов внутренних дел.

Офис инвестиционной микрокредитной компании штурмуют жители Семея, требуя немедленных выплат по заключенным договорам, передает Zakon.kz со ссылкой на Аltaynews.kz.

Ситуация накаляется еще и тем, что в офисе время от времени появляются сотрудники органов внутренних дел.

Как пояснил директор компании, не назвавший своего имени, ажиотаж вокруг их фирмы не имеет под собой реальной почвы. Вчера в офис ТОО прибыли сотрудники финансовой полиции для проведения проверки.

Масла в огонь добавило видео, размещенное в социальных сетях, где отчетливо видно, как из офиса выводят неизвестного мужчину в сопровождении сотрудников спецподразделения в полном камуфляже и с оружием в руках.

Тем временем в самом офисе продолжают толпиться клиенты. Причем многие из них пришли сюда даже не зная толком, что, собственно, случилось. Вразумительного ответа пока никто не дал.

Так, одна молодая женщина пришла с договором, который месяц назад заключил ее супруг.

«Он военнослужащий, получает зарплату 102 тысячи тенге. Я сижу в декрете с маленьким ребенком. Больше доходов нет. Месяц назад муж взял в банке кредит в сумме 900 тысяч тенге. Сюда мы отдали сразу 400 тысяч тенге. Остальное я положила на депозит. Завтра наступает срок выплаты нам инвесткомпанией на сумму в 95 тысяч тенге. Я пришла разобраться, в чем дело», — пояснила молодая женщина, не пожелавшая называть свое имя.

Фото: Екатерина Гуляева