Денис Тен слабо выступил на ОИ 2018
16 февраля 2018, 08:35
Фигурист обошелся без серьезной прыжковой программы.
Казахстанский фигурист Денис Тен выступил в короткой программе одиночных соревнований на Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане, сообщает Sports.kz.
Фигурист обошелся без серьезной прыжковой программы.
Денис вышел на лед под четвертым номером из 30 заявленных участников и набрал по итогам выступления 70.12 баллов. Это на 14 баллов меньше его же результата короткой программы Олимпиады в Сочи, где он стал бронзовым призером.
Для продолжения борьбы за медали в произвольной программе, которая запланирована на завтра, Тену необходимо войти в число 24 сильнейших по итогам короткой программы.
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Фото: Sports.kz
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