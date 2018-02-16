Легенда бокса провел тренировку с казахстанским супертяжеловесом

В последний раз Иван выходил в ринг 16 декабря — в Майами.

Казахстанский боксер Иван Дычко (4-0, 4 КО) опубликовал в Instagram фотографию со своей недавней тренировки в зале The Heavyweight Factory в Форт-Лодердейле (США, штат Флорида), сообщает Sports.kz.

Работать на ней ему помогал бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBC американец Эвандер Холифилд (44-10-2, 29 КО).

«Отличную тренировку провели с Чемпионом», — подписал Дычко фото.

В последний раз Иван выходил в ринг 16 декабря — в Майами он в третьем раунде нокаутировал колумбийца Сельсо Пинсона (5-5-1, 3 КО). Ожидается, что свой следующий бой казахстанец проведет 17 марта. Его возможный соперник пока не называется.

Фото: соцсети