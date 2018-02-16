16 февраля на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода
Местами ожидается метель, туман, на юге, юго-востоке и в центре - гололед.
16 февраля с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, местами пройдет снег, усилится ветер. Местами ожидается метель, туман, на юге, юго-востоке и в центре - гололед, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, ветер до 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются местами метель, туман, ветер до 15-20 м/с.
В Павлодарской области - ночью местами ветер до 18 м/с с низовой метелью.
В Южно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед.
В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается низовая метель, в Костанайской области – туман.
В Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях - местами туман.
В Алматы днем частично облачно, - 2.
В Астане днем облачно, - 18.
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Фото: dneprovec.by
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