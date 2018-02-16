Актюбинская область увеличит объем добычи нефти и газа

В 2017 году промышленность области продемонстрировала 5% рост, достигнув в денежном выражении более 1,5 трлн тенге.

По итогам 2018 года в Актюбинской области должно быть добыто не менее 6,2 млн. тонн нефти и 7 млрд. кубометров газа. Такое поручение было дано главой региона Бердыбеком Сапарбаевым на совещании об итогах развития промышленности за 2017 год и задачах на текущий год, передает пресс-служба акима Актюбинской области.

«Мы постоянно анализируем основные тенденции рынка и потенциал региона. Знаем, что есть все возможности для дальнейшего роста экономики. Руководителей всех промышленных предприятий прошу обеспечить ежедневный контроль за недопущением снижения объемов выпускаемой продукции. Особо это касается нефтяников. В целом, в этом году должно быть произведено промышленной продукции на сумму не менее 2 трлн тенге», - сказал глава области, открывая совещание с участием крупнейших производственных компаний региона.

Отметим, в 2017 году промышленность области продемонстрировала 5% рост, достигнув в денежном выражении более 1,5 трлн. тенге. Добыто почти 6 млн. тонн нефти и 6,6 млрд. куб. метров газа.

В ходе совещания были обсуждены итоги деятельности индустриального и промышленного развития. Неудовлетворительной была названа работа по запуску простаивающих предприятий, поддержке экспортоориентированных субъектов предпринимательства, увеличению казахстанского содержания. В частности, доля местных товаров, работ и услуг в закупках недропользователей, национальных компаний и системообразующих предприятий составила 49,1%.

«По казахстанскому содержанию рост есть, но он недостаточный. Продукция, производимая в Актюбинской области, в других областях Казахстана, не должна завозиться из-за рубежа. Пока я не вижу здесь хорошей работы управления. Нет эффективной реализации партнерских программ по развитию субъектов малого и среднего бизнеса вокруг системообразующих предприятий», - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.

Руководителю профильного управления Ерлану Назарову было поручено усилить работу по указанным направлениям, а также взять на особый контроль реализацию поручения Главы государства по модернизации и цифровизации предприятий, проектов ГПИИР, привлечению инвестиций и освоению резервных месторождений.

Обращаясь к недропользователям, аким области напомнил о необходимости проведения дополнительных геологоразведочных работ, что предусмотрено их контрактными обязательствами.

Также глава региона поблагодарил руководителей предприятий, поддержавших с начала этого года инициативу о повышении заработной платы сотрудников не мене чем на 10-15%, остальных призвал индексировать заработную плату до 1 марта текущего года.