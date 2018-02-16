Новые назначения в АДГСПК

В Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции два новых назначения, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Алик Шпекбаев.

На должность заместителя директора департамента контроля в сфере государственной службы назначена Мадина Наурызбек, до настоящего времени работавшая заместителем директора департамента в Министерстве труда и социальной защиты населения. Она является выпускницей КазГЮУ и по программе «Болашақ», успешно окончила магистратуру права Университета Маастрихта в Нидерландах.

На должность советника Председателя назначен Нурлан Жаксимбетов. Он работал главным менеджером в ТОО «Самрук-Казына Инвест», а также имеет опыт в сфере консалтинга. Является выпускником факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова.