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Новые назначения в АДГСПК

 

В Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции два новых назначения, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Алик Шпекбаев.

На должность заместителя директора департамента контроля в сфере государственной службы назначена Мадина Наурызбек, до настоящего времени работавшая заместителем директора департамента в Министерстве труда и социальной защиты населения. Она является выпускницей КазГЮУ и по программе «Болашақ», успешно окончила магистратуру права Университета Маастрихта в Нидерландах.

На должность советника Председателя назначен Нурлан Жаксимбетов. Он работал главным менеджером в ТОО «Самрук-Казына Инвест», а также имеет опыт в сфере консалтинга. Является выпускником факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова.

 

16 февраля 2018, 09:02
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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