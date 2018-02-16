Вице-президент Федерации фристайла РК: У нас еще обязательно будет олимпийское "золото"

Елена Круглыхина Вице-президент Федерации фристайла Казахстана, старший тренер национальной сборной Елена Круглыхина рассказала в интервью Zakon.kz, о том, как далась Галышевой олимпийская медаль, и что заставило ее отказаться от предложений о смене гражданства.

- Это результат многолетней работы. Просто так олимпийская медаль никому не дается, тебе нужно родиться таким. К счастью, наша Восточно-Казахстанская область, наш город благодатный для таких талантов, как Галышева, Колмаков, Рейхерд, Амренова. Весь наш тренерский штаб тоже из Усть-Каменогорска. Цель добиться таких высоких результатов была поставлена 20 лет назад. Еще нашими первыми тренерами Виктором Лемешко и Владимиром Светловым, которые начали заниматься этим видом спорта практически на энтузиазме. Через них прошло огромное количество спортсменов. Сегодня остались те, которые добиваются больших успехов.

- Юлия выступала с травмой, это не сказалось на результате?

- Травма Юлии заживает. На финале она начала беспокоить, болеть. Все из-за того, что нагрузка сильная. Перед соревнованиями в Японии есть еще неделя, думаю, она заживет и позволит Юле соревноваться в полную силу.

- Вы говорили, что рассчитывали на золото. Чего не хватило, чтобы занять первое место?

- Мы всегда готовим для спортсменов несколько прыжков. Чем больше в кармане ты имеешь разных элементов, тем больше шансов добиться больших результатов. Но это Олимпиада, это груз ответственности, от тебя ждут медалей, и ты подходишь к выступлению очень осторожно. Мы выбрали максимальную программу, которую Юлия может выполнить на своей психологической подготовке, физически все спортсмены готовы хорошо. Успеха добивается лишь тот, кто сильнее психологически.

- Вы работаете с психологами?

- Не работаем. Юле этого не нужно. Она с детства очень сильная и стабильная, ей достаточно моего участия. Я с детства увлекаюсь психологией, много читаю, общаюсь с олимпийскими чемпионами и изучаю их психологию. В частности, Елена Хрусталева моя близкая подруга. Мы много разговаривали с ней и работали над психологией Галышевой. Также она была нашим тренером по пилатесу.

- Насколько важен пилатес для фристайлистов?

- Пилатес важен для всех спортсменов, в Америке и Японии его уже преподают в школах. Самое основное в нем это «контрология», это управление своим телом за счет разума. Это тренировка разума, нервной системы, которая дает правильный настрой перед выступлением. Наш основной тренер по пилатесу Екатерина Смирнова из Украины. На всех крупных стартах она с ними, на Олимпиаду ее аккредитовать не удалось. Когда мы находимся в Алматы, то занимаемся у ученицы Смирновой - Елены Хрусталевой.

- Насколько схожи ваши воспитанники Юлия Галышева и Павел Колмаков?

- Они разные. Юлия более спокойная, если испытывает эмоции, то не показывает, держит в себе. Павел у нас гиперактивный. Это связано с тем, что он молод. На этих соревнованиях, как он признался, сильно чувствовал мою поддержку и вообще не волновался. И, соответственно, выступил хорошо.

- А что можете сказать на счет выступления Дмитрия Рейхерда?

- Не могу судить, потому что у нас разные тренерские штабы. Физику и акробатику мы отрабатываем вместе, в плане физической подготовки он был готов на 100 процентов. На старте меня не было рядом, не было рядом и его тренера, возможно, это сыграло какую-то роль. Волнение, тем более у Дмитрия, на которого смотрит весь мир и ждет медали, было сильным.

- Планируете взять под свое крыло Амренову?

- Я никогда не навязываю свои услуги. Все спортсмены, которые у меня есть, приходили самостоятельно. Я беру в свою команду лишь при одном условии, что они будут беспрекословно выполнять все мои указания.

- Вы строгий тренер?

- Очень строгий.

- Насколько вам комфортно работать с нашими ведущим фритайлистами?

- Мне очень нравится работать с Павлом Колмаковым. Он трудолюбивый спортсмен, впитывает все как губка. С Галышевой немного сложнее. Она состоявшийся, зрелый спортсмен. Но последние два года делала все, что ей говорили. Она показывала, что действительно хочет эту медаль.

- Главный тренер сборной пожаловался на необъективное судейство, можете ли вы сказать, что это судьи не дали Галышевой выиграть?

- Я бы сказал, что засудили. Во фристайле, так же как и в фигурном катании судьи расписывают в протоколах, за что они делают сбавки. Канадец, который попал в финал, а Павел Колмаков не попал, выиграл немного по прыжкам и по скорости. На этой олимпиаде судейство было хорошим. Бригада подбиралась очень аккуратно, из-за того что в Сочи очень многие страны жаловались на работу судейской бригады.

- Галышевой несколько раз предлагали сменить гражданство, что заставило ее отказаться от выгодных предложений?

- После Сочи у нас состоялся серьезный разговор в министерстве с участием всех основных чиновников. Тогда мы познакомились с вице-министром Сакеном Мусайбековым. Мы подали календарный и финансовый план и рассказали о нашей стратегии. Они знали о том, что Юле предлагают сменить гражданство. Очень сильно нас поддержало министерство. Мусайбеков сказал нам, что верит в нас и поддержит. Положа руку на сердце хочу сказать, что именно он нам помог. Этот человек появился вовремя во всех видах спорта. Мы общаемся с тренерами, и я знаю, сколько хорошего он сделал для казахстанского, особенно зимних видов спорта. Те реформы, которые он совершил вместе с Национальным олимпийским комитетом, сегодня работают на благо казахстанского спорта. Человек живет спортом, работает днем и ночью, переживает за каждого. Раньше, чтобы поговорить с чиновником, нужно было ходить и обвивать пороги, а этот человек всегда на связи, знает у кого когда день рождения, у кого что болит, что кому нужно. Сегодня о Казахстане говорят все, они ждут медалей от Вишневской, Полторанина, наших шорт-трекситов. Все благодаря этой огромной работе, проведённой за последние четыре года.

- После того, как ей оказали содействие, она не рассматривала предложения о смене паспорта?

- Нет, не задумывалась. Она не хотела менять страну, только хотела поддержки. Казахстан не отпустит такого спортсмена, как Юля, который стабильно завоевывает места на международных стартах. Нас поддержали, дали зеленый свет и благодаря этой поддержке нам удалось завоевать олимпийскую медаль.

- С такой поддержкой у нас еще будет олимпийское «золото»?

- Конечно, обязательно будет.

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Фото: Данияр Малыбаев/НОК Казахстана