В Карагандинской области обнаружили нелегальную свалку медицинских отходов

Находки не утилизированы и едва припорошены снегом. Видео незаконной свалки опубликовано в социальных сетях, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Местные жители говорят, такие свалки они встречают регулярно с лета прошлого года. Некая машина привозит медицинские отходы в лесопосадку и там их сжигают. На кадрах видны следы горения. Однако уничтожить полностью шприцы и ампулы не удается, и они лежат в открытом доступе.

Из-за этого сельские пастухи опасаются пасти здесь скот.

По данному факту полицейские начали проверку и пытаются установить медорганизацию, нарушающую правила утилизации отходов.

По области в этой сфере работают три фирмы. Использованные шприцы должны утилизировать в специальных безопасных контейнерах на карагандинском мини-заводе.

Лаззат Секербаева, руководитель отдела Департамента по охране общественного здоровья:

Пока не представляется принять меры, так как не известен субъект или объект. По данному вопросу занимаются компетентные органы. По результатам их расследования, нами будут приняты меры - откроем внеплановую проверку, и в дальнейшем будем расследовать.