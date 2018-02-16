В КНДР отмечают день рождения бывшего лидера Ким Чен Ира

КНДР отмечает государственный праздник День путеводной звезды — день рождения бывшего лидера Ким Чен Ира: нынешний северокорейский лидер Ким Чен Ын в ночь на пятницу посетил усыпальницу "Кымсусан" в Пхеньяне, чтобы поклониться и поднести цветы к памятнику своего отца, передает РИА Новости.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын прибыл к усыпальнице "Кымсусан", в которой в нетленном виде покоятся его отец вместе с дедом — первым президентом КНДР Ким Ир Сеном, в полночь вместе с другими высокопоставленными политическими деятелями и представителями военных кругов.

К установленным в "Кымсусане" памятникам бывших северокорейских вождей военным караулом были возложены вазы с букетами цветов.

Вместе с Ким Чен Ыном память его отца в усыпальнице почтил, в частности, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи и заместитель председателя Госсовета КНДР Цой Рён Хэ, который считается "вторым" по величине человеком в КНДР.

Ким Чен Ир скончался в конце 2011 года, сейчас ему бы исполнилось 76 лет. Ким Чен Ын унаследовал у него власть так же, как и в 1994 году к его отцу перешла власть в КНДР от Ким Ир Сена. Высшее руководство в этой стране передается по наследству по принципу того, что сын никогда не нарушит заветов отца.

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев