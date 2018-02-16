Медведи и лимузины. Необычная встреча жены из роддома удивила казахстанцев

Празднование, судя по всему, происходило в Атырау.

Необычная встреча роженицы из роддома удивила пользователей Казнета, передает Zakon.kz.

Действие, судя по названию ролика, происходило в Атырау. В честь такого радостного события был накрыт стол, приглашены аниматоры в больших костюмах медведей, а певица исполняла песню на ковше экскаватора.

Пользователи, по традиции, разделились на два лагеря. Одни порадовались и поздравили отца, вторым же были непонятны траты.