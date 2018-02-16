Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Костанае ветеринар заразилась бруцеллёзом на рабочем месте

16 февраля 2018, 09:47

Женщина получила третью группу инвалидности, утратила 50% профессиональной трудоспособности.

В Костанае ветеринар, заразившаяся на рабочем месте бруцеллёзом, подала в суд на работодателя, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как выяснилось, потерпевшая в должности зоотехника исполняла обязанности ветеринарного врача в районной лаборатории.

На работе она заразилась бруцеллезом. Были составлены официальные документы, подтверждающие, что в случившемся виноват работодатель.

Женщина получила третью группу инвалидности, утратила 50% профессиональной трудоспособности. Между тем, оплачивать расходы на лекарства предприятие отказывалось.

«Установлено, что здоровью истца причинен вред в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Исковые требования жительницы Карасуского района удовлетворены. С предприятия в пользу гражданки взыскано возмещение утраченного заработка. Суд обязал работодателя производить ежемесячные платежи в возмещение утраченного заработка», - прокомментировали в Костанайском областном суде.

Суд также взыскал с районного предприятия дополнительные расходы, вызванные с повреждением здоровья и компенсацию морального вреда.

Фото inform.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...