В Костанае ветеринар заразилась бруцеллёзом на рабочем месте

В Костанае ветеринар, заразившаяся на рабочем месте бруцеллёзом, подала в суд на работодателя, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как выяснилось, потерпевшая в должности зоотехника исполняла обязанности ветеринарного врача в районной лаборатории.

На работе она заразилась бруцеллезом. Были составлены официальные документы, подтверждающие, что в случившемся виноват работодатель.

Женщина получила третью группу инвалидности, утратила 50% профессиональной трудоспособности. Между тем, оплачивать расходы на лекарства предприятие отказывалось.

«Установлено, что здоровью истца причинен вред в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Исковые требования жительницы Карасуского района удовлетворены. С предприятия в пользу гражданки взыскано возмещение утраченного заработка. Суд обязал работодателя производить ежемесячные платежи в возмещение утраченного заработка», - прокомментировали в Костанайском областном суде.

Суд также взыскал с районного предприятия дополнительные расходы, вызванные с повреждением здоровья и компенсацию морального вреда.

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