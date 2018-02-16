Не все земли Семипалатинского полигона будут реабилитировать

В Министерстве энергетики РК рассказали, сколько средств требуется для реабилитации загрязненных земель бывшего Семипалатинского испытательного полигона (СИП), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ответе на депутатский запрос, ведомство сообщает, что республиканская бюджетная комиссия не поддержала заявленные сверх лимита расходы на реабилитацию загрязненных земель СИП в общей сумме 2 млрд 617 млн 265 тыс тенге.

«Поскольку в проекте республиканского бюджета на 2018-2020 годы на обеспечение радиационной безопасности на бывшем СИП предусмотрены расходы ежегодно по 268 696 тыс тенге, в том числе на ликвидацию последствий ядерных испытаний и обеспечение радиационной безопасности населения и персонала, а также проведение комплексного радиоэкологического обследования территории СИП», - пояснили в Минэнерго.

Между тем, в настоящее время министерство повторно составляет бюджетную заявку, которая будет направлена в Министерство финансов для рассмотрения комиссией по уточнению республиканского бюджета 2018 года.

Между тем в министерстве сообщают, что в рамках проекта по реабилитации будут проведены работы по рекультивации радиоактивно загрязненных участков территорий, а извлеченные радиоактивные отходы будут размещены на специально созданном пункте хранения. Ограничение доступа на оставшиеся радиационноопасные объекты в пределах испытательных площадок, территории которых не будут передаваться в хозяйственный оборот, будет обеспечено путем создания системы физических барьеров на радиационно опасных объектах и дальнейшем поддержанием их целостности.

«В предлагаемом мероприятии предусмотрен комплекс всех необходимых работ по проведению мероприятий по реабилитации радиационно загрязненных территорий для дальнейшего возврата чистых территорий полигона в хозяйственный оборот. При этом нужно понимать, что полностью провести реабилитацию земель полигона невозможно и нецелесообразно. Испытательные площадки практически навсегда останутся в составе земель запаса, и доступ на них будет ограничен. Эти территории станут местом постоянного контроля, посредством функционирования системы радиационного мониторинга радиационно опасных объектов, и проведения научных исследований», - рассказали в ведомстве.