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Назарбаев встретился с председателем Комитета национальной безопасности РК

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Комитета национальной безопасности Каримом Масимовым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Глава государства был проинформирован о текущей деятельности Комитета и задачах на предстоящий период.

В преддверии предстоящих встреч министров иностранных дел и глав государств Центральной Азии Нурсултан Назарбаев отметил важность взаимодействия с зарубежными коллегами в деле укрепления региональной безопасности и противодействия религиозному экстремизму и терроризму.

В завершение встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

 

16 февраля 2018, 09:59
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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