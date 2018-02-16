Назарбаев встретился с председателем Комитета национальной безопасности РК

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Комитета национальной безопасности Каримом Масимовым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Глава государства был проинформирован о текущей деятельности Комитета и задачах на предстоящий период.

В преддверии предстоящих встреч министров иностранных дел и глав государств Центральной Азии Нурсултан Назарбаев отметил важность взаимодействия с зарубежными коллегами в деле укрепления региональной безопасности и противодействия религиозному экстремизму и терроризму.

В завершение встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.