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Антитеррористические учения проходят в Алматинской области

16 февраля 2018, 10:06

Возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в населенном пункте.

Сегодня 16 февраля 2018 года в п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области проходят антитеррористические учения, передает Zakon.kz.

Жителей поселка попросили отнестись с пониманием к мероприятиям и сохранять спокойствие в период проведения учений.

Также возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в населенном пункте.

Фото: military-ucoz.kz.


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