Антитеррористические учения проходят в Алматинской области
Возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в населенном пункте.
Сегодня 16 февраля 2018 года в п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области проходят антитеррористические учения, передает Zakon.kz.
Жителей поселка попросили отнестись с пониманием к мероприятиям и сохранять спокойствие в период проведения учений.
Также возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в населенном пункте.
Фото: military-ucoz.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.