Брейвик впервые заявил о раскаянии в убийстве 77 человек

Норвежский террорист Андерс Брейвик, совершивший в 2011 году теракт, жертвами которого стали 77 человек, впервые заявил о раскаянии. Об этом, как стало известно газете Verdens Gang, он написал в письме администрации тюрьмы, передает РБК.

Организовавший в 2011 году двойной теракт норвежец Андерс Брейвик впервые заявил о том, что он сожалеет о содеянном. Об этом, как сообщает норвежская газета Verdens Gang, он рассказал в письме, адресованном тюремной администрации, где он в настоящий момент содержится. Послание, по данным издания, Брейвик написал еще в прошлом году. Если террорист, действительно, раскаялся, это, как замечает газета, станет одной из самых быстрых моральных реабилитаций в мировой истории.

В письме, как уточняет Verdens Gang, норвежский террорист в частности сообщил, что он отказался от «фашистской, национал-социалистической и этнонационалистической идеологий» и теперь не причисляет себя ни к одному из этих движений. «Теперь, — цитирует Брейвика норвежское издание, — он сожалеет об убийстве 77 человек и расстреле участников молодежного летнего лагеря на острове Утейя».

Такое письмо норвежец, как отмечает газета, написал сразу же после того, как в марте прошлого года года апелляционный суд в Норвегии отказал ему в жалобе на нарушение прав человека. Осужденный тогда жаловался на условия одиночного содержания в тюрьме, однако суд постановил, что в запросе Брейвика нет никаких свидетельств тому, что его права каким-либо образом нарушаются.

После этого психиатр Рэнди Розенквист, который, как напоминает газета, внимательно следил за осужденным и долгое время оценивал его поведение, предположил, что Брейвик «безопасен» и готов к общению под контролем надсмотрщиков с другими заключенными. Однако после продолжительного обмена письмами специалист, по данным Verdens Gang, убедился, что еще слишком рано позволять это Брейвику — террорист не демонстрировал признаков эмпатии и не сопереживал своим жертвам.

В 2012 году во время судебного процесса норвежец​, как напоминает газета, заявлял только, что жалеет о том, что ему не удалось убить больше людей, а в январе прошлого года, придя на заседание апелляционного суда, с присутствующими он поздоровался нацистским приветствием, подняв правую руку.

Двойной теракт, за который Брейвик отбывает свое наказание, произошел 22 июля 2011 года. В этот день он заложил бомбу в автомобиль в правительствен​ном квартале в Осло, а также расстрелял участников молодежного летнего лагеря на острове Утейя. Жертвами его нападения на острове стали 69 человек (в основном подростки), а от взрыва заминированного автомобиля в Осло погибли еще восемь человек. ​

Автор: Евгения Маляренко

Фото: /Lise Aserud / Reuters