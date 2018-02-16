Лекарства в Казахстане будут дорожать

Лекарства в Казахстане будут дорожать как минимум до следующего года. То есть до тех пор, пока в стране не примут закон, регулирующий цены, сообщает zakon.kz, со ссылкой на КТК.

По данным аналитиков Energyprom, больше всего в нашей стране выросла стоимость гормональных препаратов - сразу на 22%. Стали дороже и лекарства для желудка, а также анальгетики. В Министерстве здравоохранения в курсе этой ситуации. Однако у ведомства пока нет прав контролировать частные аптеки.

Проблемы со здоровьем у Лэйлы Тастановой начались несколько лет назад. С тех пор женщина постоянно покупает необходимые лекарства, в основном это гормональные препараты. Говорит, цена на таблетки не стабильна. Оттого расходы существенно бьют по карману.

- Гормональные препараты я год-полтора назад могла купить за 500 тенге, сейчас они стоят 1200-1400, по карману это бьёт. Понемногу собирается. Например, есть такие болезни, которые требуют нескольких препаратов, биодобавок, витаминов. Витамины очень дорогие у нас. Дозировки малюсенькие, а цена ощутимая. Раз в 2-3 месяца покупаешь, уходит где-то 30 тысяч тенге, - говорит она.

Аналитики посчитали: гормональные препараты возросли в цене почти на 22%. К примеру, если раньше лекарство стоило 2 тысячи, то сейчас казахстанец заплатит за него на 500 тенге больше. Разница, может, и не существенна. Однако есть лекарства, стоимость которых превышает десятки тысяч. И эти 22% весьма ощутимы для покупателя.

Гормональный препарат для мужчин в этой аптеке стоит 23 с половиной тысяч тенге. Стоит пройти чуть дальше, в другую аптеку, цена на этот же препарат будет уже ниже на несколько тысяч. И так повсеместно - каждая аптека сама решает, какую ставить конечную стоимость продукции. Ведь, по сути, в вопросе ценообразования они никому не подчиняются.

Контролируют сейчас цены лишь на те лекарства, которые куплены в рамках гарантированного объёма бесплатной медицины. За них платят из госбюджета. Стоимость остальных медикаментов образуется следующим образом: из фармацевтической компании лекарство попадает к дистрибьюторам, аптекам они продают препараты уже по своей цене. Последние добавляют собственный процент. Причём, в законе нигде не прописан максимум этой самой наценки. Чтобы хоть как-то отрегулировать ситуацию, в Минздраве разработали законопроект. Документ уже представили в Мажилисе. Он позволит устанавливать предел добавленной стоимости.

- Будет предельная цена на каждое лекарственное средство. В законопроекте указаны абсолютно рыночные, предельные наценки - не более 20% в дистрибьюции. В оптовом звене, и не более 50% в розничном. 50% - это на самые дешёвые, недорогие препараты. Чем дороже препарат, тем меньше наценка на него может быть, - утверждает первый зам. генерального директора Национального центра экспертизы лекарств Арнур Нуртаев.

На сегодняшний день 90% лекарств завозят в Казахстан из других стран. Оттого и цены на препараты постоянно меняются - в зависимости от валютного курса. В идеале ситуация должна измениться после принятия закона, регулирующего стоимость медикаментов, то есть уже в следующем году. Если, конечно, местный фармацевтический бизнес не начнёт бастовать против государственного контроля.