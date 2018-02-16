В Риме прошло заседание казахстанско-итальянской Межправительственной рабочей группы

В Риме прошло 8-ое заседание казахстанско-итальянской Межправительственной рабочей группы по промышленному и экономическому сотрудничеству и обмену (МРГ), сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Принимающая сторона была представлена во главе с сопредседателем с итальянской стороны — вице-министром экономического развития Италии Иваном Скальфаротто.

В рамках МРГ в сфере инвестиций выступил председатель Комитета по инвестициям МИР РК Ерлан Хаиров.

«Хочу отметить, что Италия является для нас одним из главных партнеров по торговому обороту с Европой и ведущим инвестором. Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Италией по итогам 2017 года составил $9,6 млрд, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Казахстан входит в Евразийский экономический союз. Это единый рынок без таможенных границ емкостью более 180 млн человек, с внешнеторговым оборотом порядка $1 трлн. Поэтому я предлагаю воспринимать Казахстан как площадку для производства продукции для последующего выхода на большие рынки ЕвразЭС, Китая, стран Центральной Азии и Ближнего Востока», — сказал Ерлан Хаиров.

В ходе мероприятия был рассмотрен широкий спектр приоритетных вопросов, связанных с оценкой состояния двустороннего сотрудничества и дальнейшим развитием казахстанско-итальянского взаимодействия. Стороны обсудили активизацию взаимодействия деловых и банковских кругов, развитие правовой базы, сотрудничество в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, вопросы в сфере развития гуманитарного сотрудничества. Перспективным направлением двустороннего взаимодействия обозначено сотрудничество в области культуры и туризма.

В тот же день по окончанию заседания МРГ посольством Казахстана в Италии совместно с Всеобщей конфедерацией итальянской промышленности и ICE был проведен бизнес-форум, посвященный презентации экономических возможностей Казахстана, участие в котором приняли представители крупнейших итальянских компаний и бизнес-ассоциаций.

В прошлом году Казахстан и Италия отметили четверть века дипломатических отношений.

За 25 лет Итальянская республика стала для нашей страны одним из главных инвесторов и заинтересована им оставаться. Итальянцы использовали возможность участия в выставке «Экспо-2017» в Астане, чтобы наладить сотрудничество с Казахстаном в новой сфере — сфере зеленых технологий.

Италия действительно заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном. Итальянский бизнес ценит Казахстан за стабильность и считает страну перспективной. Государство с большим будущим, так в Италии о нас говорят.