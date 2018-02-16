Жумагалиев: В 2018 году казахстанцы смогут оформлять автомобили через интернет

До конца мы полугодия реализуем проект, когда оформление автомобилей будет осуществляться без прихода в спецЦОН – через интернет заказываете, получаете через «Казпочту» - Жумагалиев.

До конца полугодия казахстанцы смогут оформлять автомобили через интернет. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания Коллегии министерства информации и коммуникации сообщил заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы знаем, есть проблемы в специализированных ЦОНах, есть очереди при оформлении автомобилей. И с МВД интересную работу мы проводим. До конца полугодия реализуем, когда оформление автомобилей будет осуществляться без прихода в спецЦОН – через интернет заказываете, получаете через «Казпочту», - сказал он.

Абаев в свою очередь отметил, что министерство продолжит работу по полному охвату областных центров работой специализированных ЦОНов по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.

«Так, в текущем году, мы планируем открыть спецЦОНы в Уральске и Атырау. Всего в 2017 году открыто 14 спецЦОНов, два из которых – в Кокшетау и Семее», - сказал Абаев.

Татьяна Ковалева, Астана

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